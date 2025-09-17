Bolívar vs. Atl. Mineiro: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Bolívar y Atlético Mineiro de Junior Alonso disputan hoy la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. La Academia y el Galo juegan en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz: arranca a las 19:00, en simultáneo con Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary por la Primera División de Paraguay. La Final Única del segundo torneo internacional de clubes más importante del continente será en Asunción el sábado 22 de noviembre.

Bolívar vs. Atlético Mineiro: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Bolívar vs. Atlético Mineiro: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Bolívar vs. Atlético Mineiro: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store.

La formación de Bolívar vs. Atlético Mineiroen la Copa Sudamericana 2025

Carlos Lampe; Ignacio Gariglio, Miguel Torrén, Jesús Sagredo, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Antonio Melgar, Daniel Cataño; Martín Cauteruccio y Damián Batallini.

La formación de Atlético Mineiro vs. Bolívaren la Copa Sudamericana 2025

Everson; Natanael, Alonso, Lyanco, Vitor Hugo; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Tomás Cuello; Hulk y Rony.