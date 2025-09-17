Bolívar vs. Atl. Mineiro: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Bolívar y Atlético Mineiro de Junior Alonso disputan hoy la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. La Academia y el Galo juegan en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz: arranca a las 19:00, en simultáneo con Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary por la Primera División de Paraguay. La Final Única del segundo torneo internacional de clubes más importante del continente será en Asunción el sábado 22 de noviembre.
Lea más: La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a Tembetary
Bolívar vs. Atlético Mineiro: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 19:00 horas
Argentina: 19:00 horas
Brasil: 19:00 horas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uruguay: 19:00 horas
Chile: 19:00 horas
Ecuador: 17:00 horas
Colombia: 17:00 horas
Perú: 17:00 horas
Venezuela: 18:00 horas
Bolivia: 18:00 horas
El Salvador: 16:00 horas
México: 16:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas
Estados Unidos - Este: 17:00 horas
Inglaterra: 23:00 horas
España: 00:00 horas
Bélgica: 00:00 horas
Marruecos: 00:00 horas
Sudáfrica: 00:00 horas
Bolívar vs. Atlético Mineiro: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports +
Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61
Bolívar vs. Atlético Mineiro: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.
La formación de Bolívar vs. Atlético Mineiroen la Copa Sudamericana 2025
Carlos Lampe; Ignacio Gariglio, Miguel Torrén, Jesús Sagredo, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Antonio Melgar, Daniel Cataño; Martín Cauteruccio y Damián Batallini.
Lea más: River Plate vs. Palmeiras: Horario, formaciones y dónde ver en vivo
La formación de Atlético Mineiro vs. Bolívaren la Copa Sudamericana 2025
Everson; Natanael, Alonso, Lyanco, Vitor Hugo; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Tomás Cuello; Hulk y Rony.