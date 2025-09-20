Vídeo: El golazo de tiro libre de Ronaldo Martínez en Platense

Ronaldo Martínez está de amores con gol y amplia la diferencia en la tabla de artilleros como el máximo goleador del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina. El futbolista paraguayo anotó por segunda partido seguido, pero en esta ocasión, en la derrota 2-1 de Platense ante Lanús por la novena fecha. El ex Cerro Porteño marcó de tiro libre el descuento del Calamar frente al Granate y llegó a las 6 anotaciones en el certamen.

El golazo de tiro libre de Ronaldo Martínez