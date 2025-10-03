Olimpia y Libertad debutan en la Copa Libertadores Femenina 2025

Olimpia y Libertad debutan hoy en la Copa Libertadores Femenina Buenos Aires 2025. Las Franjeadas componen el Grupo C junto a Colo Colo de Chile, San Lorenzo de Argentina y São Paulo de Brasil, mientras que las Gumarelas integran el Grupo D con Deportivo Cali de Colombia, Nacional de Montevideo y Universidad de Chile.

Las dirigidas por Roberto Stegmayer enfrentan en la primera fecha a las Albas en el Florencio Solá de la ciudad de Banfield. Por su lado, las conducidas por Ariel Rivaldi, campeonas del Fútbol Femenino paraguayo, miden a las Caleñas en el Nuevo Francisco Urbano de la localidad de Morón. Ambos encuentros, en la Provincia de Buenos Aires, empiezan a las 16:00, hora de Paraguay.

Cada uno de los cuatro grupos disputan tres fechas y al termino de la tercera, los dos mejores equipos en la tabla clasifican a los cuartos de final, que serán el sábado 11 (Nuevo Francisco Urbano) y domingo 12 (Florencio Solá). Las semifinales están fijadas para el martes 14 y miércoles 15 (Nuevo Francisco Urbano), mientras que la final, el sábado 18 en el Florencio Solá.