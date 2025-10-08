Mundial Sub 20 Chile: Colombia vence a Sudáfrica y esta entre los ocho mejores

Los cafeteros llegaban a octavos con una estadística preocupante, pues se clasificaron a la segunda ronda como líderes de su grupo pero apenas convirtieron dos goles, pese a disparar 41 veces.

Sin embargo, en el Estadio Fiscal en Talca, a unos 250 kilómetros al sur de Santiago, se adelantaron rápidamente con un disparo del extremo Joel Canchimbo en el minuto 8.

Lea más: Mundial Sub 20 Chile: Noruega, el reto a vencer para la Albirroja

Lo que precía ser una tarde tranquila se empezó a complicar nada más empezar el segundo tiempo. Luego de un resbalón y mal control, el portero colombiano Jordan García derribó al delantero Siviwe Magidigidi y provocó un penal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El volante Mfundo Vilakazi falló el tiro, pero el cobro tuvo que repetirse porque el portero García se adelantó antes de atajar. En el segundo intento, el africano igualó el encuentro en el 49’.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un desborde dentro del área le cayó al delantero Neyser Villarreal, que disparó mientras iba cayendo y puso por delante nuevamente a los colombianos en el 63.

El mismo Villarreal sentenció el partido en la última jugada tras un pase al vacío, para dar la tranquilidad a los sudamericanos. Los colombianos enfrentarán en cuartos a España, que ha ido de menos a más, el sábado 11 de octubre a las 17:00 (hora de Paraguay), en Talca.