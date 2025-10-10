Brillo Sudamericano en los amistosos internacionales

Canarinha explosiva

La selección brasileña encabezada por Ancelotti tuvo un paseo en su juego ante Corea del Sur. La Canarinha estuvo explosiva con Estêvão que abrió el marcador en el minuto 13, tras una gran acción colectiva que Brasil inició en su propia área, preámbulo de la dominante presentación de la Canarinha en su visita al World Cup Stadium de Seúl.

Rodrygo amplió distancias en el 41. El joven extremo del Chelsea, de 18 años, repitió la dosis en el 47 y el futbolista del Real Madrid lo hizo en el 49.

Vinícius Júnior completó la cuenta en el 77 para los pentacampeones mundiales, que usaron una camiseta con un parche especial para conmemorar los 85 años del natalicio de Pelé, que se cumplen este mes.

La silueta de “O Rei” celebrando un gol coronaba la imagen en el uniforme. “Fue un partido muy completo del equipo. Jugamos muy bien” , dijo Ancelotti en rueda de prensa. “Hubo compromiso” y “cuando el equipo pone compromiso, sale la calidad individual”, añadió.

Bolivia 1-0 a Jordania

Bolivia venció ayer por 0-1 a Jordania, ya clasificada al Mundial 2026, con una anotación de Robson Matheus en el último minuto reglamentario del amistoso disputado en el estadio Recep Tayyip Erdogan, de Estambul.

Matheus marcó el único gol del partido en el minuto 90, asistido por el defensa Diego Medina.

Bolivia se prepara para el repechaje.

Uruguay, con lo justo

Sin chispa y sin sus titulares, Uruguay derrotó a República Dominicana por 1-0 en el inicio de una minigira por Malasia en la que Marcelo Bielsa prueba jugadores de cara al Mundial de Norteamérica de 2026.

Ignacio Laquintana, del Red Bull Bragantino de Brasil, anotó el solitario gol del equipo charrúa a los 60 minutos del encuentro disputado en el Estadio Nacional Bukit Jalil en Kuala Lumpur.

Uruguay, cuarto al cierre de las clasificatorias sudamericanas, evidenció la falta de rodaje de un equipo que no tuvo a figuras como Federico Valverde o Darwin Núñez. EFE y AFP