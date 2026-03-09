Damián Bobadilla y Carlos Coronel se quedan sin entrenador en São Paulo

A sus 50 años, el entrenador argentino cierra su segunda etapa en el banco del Tricolor de Morumbí, la cual había iniciado en junio de 2025. A diferencia de otros despidos motivados por crisis de resultados, el exdelantero de la Albiceleste se marcha dejando al equipo como colíder del Brasileirão, habiendo sumado 10 puntos tras las primeras cuatro jornadas de la temporada 2026.

Según indicó el club en sus redes sociales, junto con el director técnico abandonan la disciplina paulista los auxiliares Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el preparador de porteros Gustavo Nepote. En su nota oficial, el tricampeón de la Copa Libertadores le deseó éxito a Hernán Crespo y a su cuerpo técnico en la continuidad de sus respectivas carreras profesionales.

São Paulo comunica saída de Hernán Crespo



O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de… pic.twitter.com/LJtF2bFN5M — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 9, 2026

En esta segunda etapa, Crespo dirigió al primer equipo en 46 partidos, alcanzando un balance de 21 victorias, 7 empates y 18 derrotas. Su historia con el club ya registraba un antecedente similar: en su primera etapa, que tuvo lugar durante la pandemia de COVID-19, también fue despedido antes de completar un año de gestión, aunque en aquel periodo logró conquistar el título del Campeonato Paulista de 2021.

Posteriormente, el técnico se trasladó al fútbol árabe para dirigir al Al-Duhail de Catar y luego al Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, antes de concretar su regreso al São Paulo a mediados del año pasado. Sin embargo, este retorno se produjo en uno de los momentos más turbulentos de la historia de la entidad.

El despido se enmarca en un contexto administrativo delicado, donde en el último año el club destituyó a su presidente y algunos directivos se vieron envueltos en supuestos escándalos de corrupción que se encuentran bajo investigación. A pesar de este panorama sombrío fuera de la cancha, el elenco comenzó con buen pie la temporada actual y se ubica como colíder del campeonato junto con el Palmeiras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cabe recordar que la temporada pasada el equipo terminó la liga en la octava posición, lo que impidió alcanzar el objetivo de clasificarse para la Libertadores de 2026. Ante esta situación, el São Paulo deberá conformarse este año con disputar la Copa Sudamericana, el certamen de plata de la Conmebol, ya sin la conducción del estratega argentino.