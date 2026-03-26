Kosovo da la sorpresa y definirá con Turquía quién completa el grupo de Paraguay

El encuentro no comenzó bien para los visitantes, que a los seis minutos ya perdían tras un cabezazo de Valjent. Sin embargo, Kosovo mostró su capacidad de reacción inmediata gracias a Hozda, quien niveló el marcador con un derechazo ajustado al poste que dejó sin opciones al guardameta local.

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Cuando parecía que el empate mandaría al descanso, la fortuna sonrió a Eslovaquia: una falta botada por Haraslín no fue conectada por nadie y terminó colándose en la red para el 2-1. Pero lo que los locales no previeron fue el vendaval que se desataría en la reanudación.

El golpe definitivo de la “Cenicienta”

Apenas iniciado el segundo tiempo, un golazo de cabeza de Asllani puso las tablas y cambió la inercia del partido. Kosovo, sostenido por las intervenciones clave de su portero Muric y el liderazgo de Muriqi en punta, fue por más. En el minuto 60, Muslija desató la apoteosis con un magistral tiro libre directo para el 2-3.

La sentencia llegó en el minuto 72, cuando Hajrizi conectó una volea de zurda letal dentro del área, firmando el cuarto y dejando fuera del Mundial a la Eslovaquia de David Hancko. Pese al descuento final de Strelec (3-4) que le puso suspenso al cierre, la victoria kosovar fue inamovible.

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Al ser la selección más joven afiliada a la FIFA, el conjunto kosovar busca romper su propio historial. Hasta el momento, no ha logrado obtener un boleto para ninguna de las dos citas mundialistas disputadas desde su integración a la FIFA, el máximo rector del fútbol mundial (Rusia 2018 y Qatar 2022), por lo que este camino hacia 2026 podría significar “la tercera vencida”.

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Con este resultado épico en Bratislava, Kosovo se jugará el todo por el todo el próximo martes en condición de local ante la Turquía de Arda Güler. El ganador de ese duelo directo se integrará finalmente al Grupo D de la cita mundialista, donde ya esperan Paraguay, el anfitrión Estados Unidos y Australia, completando así el cuadro de rivales para el equipo de Gustavo Alfaro.

Ficha técnica:

Eslovaquia (3): Dubravka; Valjent, Vavro, Obert, Hancko; Bero (Mraz, minuto 90), Lobotzka, Duda (Benes, minuto 83); Sauer (Suslov, minuto 45), Strelec y Harasalin (Tupta, minuto 83).

Kosovo (4): Muric; Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni; Vojvoda, Hodza (Emerllahu, minuto 90), Rexhbecaj, Muslija (Hadergjonaj, minuto 90); Asllani (Zabergja, minuto 73) y Muriqi (Rrahmani, minuto 90).

Goles: 1-0, minuto 6: Valjent. 1-1, minuto 21: Hodza. 2-1, minuto 45: Haraslin. 2-2, minuto 47: Asllani. 2-3, minuto 60: Muslija. 2-4, minuto 72: Hajrizi. 3-4, minuto 94: Strelec.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Amonestó con tarjeta amarilla al local Vavro (minuto 89) y a los visitantes Dellova (minuto 25) y Hodza (minuto 51).

Incidencias: Partido de la ruta C de la repesca para el Mundial 2026 disputado en el estadio Narodny de Bratislava ante unos 22.500 espectadores.

Resumen del encuentro entre Eslovaquia y Kosovo