Fútbol Internacional
30 de marzo de 2026 - 22:04

Kosovo vs. Turquía, un choque decisivo: el ganador va al grupo de Paraguay

Vedat Muriqi (31) es el goleador de Kosovo.
Vedat Muriqi (31) es el goleador de Kosovo.

Kosovo se enfrenta este martes en Pristina a Turquía (15:45), en un choque decisivo por uno de las últimas plazas del Mundial 2026, en medio de euforia y máxima expectativa en el país balcánico, que desde su independencia en 2008 sigue luchando por un reconocimiento más amplio como nación.

Por David Rolón

El ganador pasará a integrar el Grupo D del campeonato el mundo, junto a Estados Unidos, Australia y Paraguay.

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Casi una década después, tras ser aceptada por la FIFA en 2016, el equipo está ahora a un solo paso de clasificarse por primera vez para un gran torneo, donde su gobierno ofreció a los jugadores un bono compartido de un millón de euros.

Kosovo cerró la fase de grupos del Grupo B con tres victorias, dos empates y una derrota, y en el primer partido de la repesca superó a Eslovaquia 3-4 como visitante, asegurando el enfrentamiento ante Turquía, que había ganado por 1-0 a Rumanía.