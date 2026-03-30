Kosovo vs. Turquía, un choque decisivo: el ganador va al grupo de Paraguay

El ganador pasará a integrar el Grupo D del campeonato el mundo, junto a Estados Unidos, Australia y Paraguay.
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Casi una década después, tras ser aceptada por la FIFA en 2016, el equipo está ahora a un solo paso de clasificarse por primera vez para un gran torneo, donde su gobierno ofreció a los jugadores un bono compartido de un millón de euros.
Kosovo cerró la fase de grupos del Grupo B con tres victorias, dos empates y una derrota, y en el primer partido de la repesca superó a Eslovaquia 3-4 como visitante, asegurando el enfrentamiento ante Turquía, que había ganado por 1-0 a Rumanía.