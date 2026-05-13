Argentinos Juniors eliminó al Huracán de Óscar Romero

Tomás Molina, a los 94 minutos, con un cabezazo en la prolongación, anotó el único gol de la noche en el estadio Diego Maradona para darle la victoria a Argentinos Juniors sobre Huracán por 1-0. El paraguayo Óscar Romero, autor de dos goles de penal en la victoria sobre Boca Juniors por 3-2 en octavos, saltó al campo a los 83′ en reemplazo de Jordy Caicedo.

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El Bicho, en los 90 minutos, fue el que propuso un poco más, pero se topó con un Huracán ordenado, que se aferró a su planteo y con una defensa consistente en todos los sectores consiguió neutralizar los enlaces del ataque del Bicho.

De hecho, la situación más clara la tuvo el Globo, en un centro que cabeceó Nervo y tapó el arquero chileno Brayan Cortés, que en la misma acción se lució con una doble atajada, una sobre la línea de sentencia, tras el rebote que buscó empujar Caicedo.

Pero el encuentro tuvo su momento de desequilibrio en el inicio del tiempo extra, Argentinos supo conservar la ventaja mínima, y se metió con justicia entre los cuatro mejores del campeonato.

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En la semifinal, Argentinos enfrentará de local a Belgrano de Córdoba, en un cruce entre el equipo capitalino, que busca el primer título en 16 años, desde la obtención del torneo Clausura 2010, y el Pirata, que apunta a su primera consagración en la Primera División de Argentina.

Tomás Molina: “No renunciamos nunca”

“Lo buscamos desde el principio, no renunciamos nunca a nuestra idea, y eso nos llevó a ganar en el alargue. Estos partidos que son finales se hacen cerrados, con mucha fricción, pero hoy pusimos juego y otras cosas para pasar”, expresó Tomás Molina, el héroe del triunfo.

Los cuartos de final continúan hoy con los encuentros Rosario Central vs. Racing a las 18:45, hora de Paraguay, y River Plate vs. Gimnasia La Plata a las 21:30.

Belgrano, un pirata que sueña

Más temprano, Belgrano, del paraguayo Alcides Benítez (entre los suplentes), fue el primer clasificado a las semifinales al derrotar 2-0 a Unión de Santa Fe.

En Córdoba, el Pirata sacó la diferencia con un cabezazo de Adrián Sánchez (65’) cuando promediaba la segunda parte, en un partido dominado por completo por el equipo celeste, que mereció ganar por goleada, pero se topó con varias atajadas de Matías Mansilla, portero rival.

Ya en tiempo añadido el local aumentó distancias a través de Ramiro Hernandes, a los 95 minutos, que sentenció un certero contraataque.

“Belgrano se merece lindas cosas”

“Belgrano se merece lindas cosas. El fútbol argentino es muy difícil, pero esto sigue. Lo que logramos con el clásico ante Talleres y hoy, con el pase a las semifinales son pasos importantes, pero todavía falta, hay que doblegar el esfuerzo”, expresó Lisandro López, uno de los destacados del encuentro.