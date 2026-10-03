Burkina Faso llegó a Buenos Aires a contrarreloj para enfrentar Argentina

El arribo marca el final de una travesía caótica que puso en jaque la realización del encuentro internacional. El combinado africano llegó tras un largo y accidentado desplazamiento que dejó al equipo sumamente mermado.

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El origen del conflicto: vuelos cancelados y logística al límite

La pesadilla logística comenzó el pasado miércoles. En ese momento, el vuelo chárter que debía trasladar directamente al plantel desde Marruecos hacia Argentina fue cancelado de manera imprevista mientras la delegación ya aguardaba en la terminal aérea.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por Eurodata Sport, empresa organizadora del evento, la compañía aérea detectó una falla técnica crítica en la aeronave, lo que obligó a suspender el itinerario por “motivos de fuerza mayor”.

La reprogramación inmediata desató una crisis interna. La demora obligó a buscar alternativas de transporte urgentes, pero la situación desgastó al grupo. La demora obligó a buscar otro avión, pero para entonces algunos integrantes del plantel decidieron no realizar el viaje “alegando el desgaste y el cansancio acumulados”, informó la empresa.

🇧🇫 Después de tanta incertidumbre… ¡LLEGÓ BURKINA FASO! La selección africana aterrizó en Ezeiza a horas del amistoso ante Argentina en el Monumental. pic.twitter.com/XlCBQD1tb9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026

En la misma línea, la Federación Burkinesa de Fútbol (FBF) detalló previamente que las soluciones improvisadas para reorganizar el traslado sufrieron trabas considerables, en especial por las prolongadas horas de vuelo que generaron “reservas entre los jugadores”.

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Para parchear las ausencias, los nuevos convocados debieron realizar un trayecto exprés desde Burkina Faso hasta Casablanca (Marruecos) para unirse al grupo antes del despegue final hacia Sudamérica. A raíz de este rompecabezas, la FBF confirmó que el equipo se desplazó sin “varios jugadores importantes” y tuvo que sumar de urgencia a futbolistas de la categoría Sub-23. Hasta el momento, se desconoce la alineación exacta con la que saltarán al césped del Monumental.

Contexto de una ventana histórica

Para el combinado africano, ubicado en el puesto 62 del ranking de la FIFA, este compromiso representa un hito absoluto: será la primera vez en su historia que se enfrente a la selección argentina.

Por su parte, la Albiceleste llega a este compromiso tras una sólida victoria por goleada 4-0 ante Bolivia disputada el último miércoles en la provincia de Córdoba. Este duelo amistoso forma parte de una doble fecha muy especial para el combinado nacional, ya que tras este encuentro el equipo se concentrará en el duelo del próximo martes frente a Benín, partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la selección argentina.

Fuente: AFP