La Federación Internacional de Fútbol Asociación fue blanco de un “ciberataque delictivo”, confirmaron fuentes de la entidad rectora del fútbol mundial a la agencia alemana de noticias Deutsche Presse-Agentur (DPA). Los hackers, hasta el momento desconocidos, accedieron sin autorización a datos personales y empresariales, explicaron desde el organismo.

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Según DPA, FIFA desconoce cómo fue realizado el ataque y qué información fue afectado. El ente está trabajando con las autoridades y los organismos de seguridad en pleno proceso de investigación, reproduce Sky Sport Alemania. El medio germano agrega que “La FIFA condenó enérgicamente el ataque y la posible publicación de datos personales”.