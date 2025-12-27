La anotación de Diego Gómez que pudo en peligro la ventaja de Arsenal

Lo que parecía una victoria cómoda de dos goles para el conjunto de Mikel Arteta empezó a desmoronarse en el minuto 64. Fue entonces cuando el talento formado en la cantera de Libertad demostró su capacidad para leer los tiempos del fútbol moderno. Tras un remate de Yasin Ayari que pegó en el poste, el paraguayo apareció en el lugar exacto para tomar el rebote.

Con un derechazo fulminante que reflejó su gran personalidad, el mediocampista guaraní venció la resistencia del portero español David Raya. Su precisión para recortar distancias en el marcador inyectó una dosis de dramatismo al cierre de un partido que parecía sentenciado. El futbolista guaraní no solo anotó, sino que se convirtió en el eje del fútbol ofensivo de las “Gaviotas” en el tramo final.

GOOOL DE DIEGO



🔶Diego Gómez anotó el descuento para el Brighton que cae 2 a 1 ante el Arsenal por el Premier League.



📲 https://t.co/jYbjtk6Rf2pic.twitter.com/r8YrpW9fnW — ABC Deportes (@ABCDeportes) December 27, 2025

Este tanto representa la octava conquista del oriundo de la compañía Mburica Reta, San Juan Bautista, en la presente temporada. Con esta anotación, el misionero alcanza su tercera diana en la competitiva Premier League, consolidando su adaptación a la liga más exigente del mundo. Su racha goleadora es notable, considerando que los otros cinco tantos fueron registrados en la Copa de la Liga de Inglaterra.

En dicha competencia, el paraguayo dejó una marca histórica al convertir un póker de goles frente al Barnsley Football Club. Aquella actuación en la tercera ronda fue el aviso de lo que Diego Gómez estaba escalando posiciones en el campo, hasta llegar en la ofensiva. Hoy, su presencia en el Emirates Stadium confirma que el fútbol paraguayo tiene a un embajador de lujo en la élite británica, hoy día el mejor cotizado a nivel global.

