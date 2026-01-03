Con Enso González en la banca, los “Wolves” recuperan la esperanza

La recuperación de los Wolves fue liderada por el colombiano Jhon Arias, quien rompió el empate apenas al minuto cuatro. El atacante cafetero definió tras un pase de Hwang Hee-Chan, encendiendo la alegría de una hinchada que sufrió meses difíciles. Bajo la conducción de José Sá, el equipo mostró una actitud renovada y ambiciosa desde el pitazo inicial del encuentro. Lo que antes era frustración y derrotas, se transformó en un dominio táctico absoluto durante la primera etapa.

Hwang Hee-Chan amplió la ventaja desde los doce pasos a la media hora de juego, castigando la fragilidad defensiva visitante. La goleada se concretó antes del descanso gracias a Matheus Mane, quien definió con jerarquía ante el portero Alphonso Areola. El español Hugo Bueno fue el arquitecto de esa última anotación, sellando una primera parte perfecta para el conjunto local. Los Wolves se marcharon a los vestuarios con la tranquilidad de haber liquidado el compromiso de forma contundente.

Pese a seguir en el último lugar, el equipo ya suma dos partidos invictos tras el reciente empate ante el Manchester United. Actualmente, la salvación se encuentra a doce puntos de distancia, marcando un camino difícil pero no imposible hacia la permanencia. Por contraparte, el West Ham se hunde en la clasificación y queda a solo cuatro unidades de los puestos de salvación. El equipo de Enso González buscará ahora mantener esta inercia ganadora para intentar la hazaña en la segunda vuelta.