Libertad
05 de octubre de 2026 a la - 15:43

Haedo y la victoria de Libertad: “Volví a reconocer a mi equipo”

Nelson Haedo Valdez en abrigo negro observa el juego con expresión concentrada, rodeado de miembros del personal en un estadio.
Nelson Haedo Valdez, técnico de Libertad, durante el partido frente a Recoleta FC por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.Gustavo Machado, ABC Color

Nelson Haedo Valdez destacó el rendimiento de Libertad en el segundo tiempo de la victoria 2-1 sobre Recoleta FC por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color
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Libertad jugó un partido en tres días, pero con rendimientos muy distintos: superado en el primer tiempo que acabó 1-1 y fue suspendido por lluvia el sábado; e intenso en el segundo período que ganó con un gol de penal de Elvio Vera este lunes por la mañana. Con el 2-1 sobre Recoleta FC en el Ricardo Gregor, el Gumarelo regresó momentáneamente a la punta.

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La mejoría en la actitud y el juego fue tan evidente que Nelson Haedo Valdez destacó al equipo. “Creo que hoy volví a reconocer mi equipo, el equipo que yo deseo. Hay que limpiarnos la cara porque habíamos terminado mal acá y hoy con esa actitud que demostramos, vamos a ser difíciles de vencer en este campeonato”, puntualizó en conferencia.

Elvio Vera (i), jugador de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.
Elvio Vera (i), jugador de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.

La dura crítica de Nelson Haedo Valdez a los jugadores de Libertad

“El equipo se portó de maravilla con humildad desde el primer minuto. Intentó buscar la victoria, que es lo que queríamos y bueno, nada más agradecerle a todos los muchachos que dieron todo, algunos no en sus posiciones habituales porque estamos estamos cortos muchos lesionados. Es lo que tenemos y estamos ahí arriba peleando”, añadió.

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“Puede ser que tengan tres o cuatro ocasiones de gol en un primer tiempo, pero no de la forma en que nosotros nos regalamos. Hubo ocasiones en las que faltó la actitud de algunos jugadores. Claro que tuve la oportunidad también de reprocharles, de decirles, de pedirles. Gracias a Dios hoy lo pudieron demostrar”, criticó duramente Haedo.

Libertad: Cuántos puntos suma y a qué equipos presiona en la tabla

Libertad alcanzó los 26 puntos y es único líder provisorio del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Gumarelo de Nelson Haedo Valdez aventaja por 1 unidad a Olimpia y por 4 a Nacional (también a 2 de Mayo). El Decano y el Tricolor cierran la fecha 13 el martes a las 19:15, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.