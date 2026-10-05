Haedo y la victoria de Libertad: “Volví a reconocer a mi equipo”

Libertad jugó un partido en tres días, pero con rendimientos muy distintos: superado en el primer tiempo que acabó 1-1 y fue suspendido por lluvia el sábado; e intenso en el segundo período que ganó con un gol de penal de Elvio Vera este lunes por la mañana. Con el 2-1 sobre Recoleta FC en el Ricardo Gregor, el Gumarelo regresó momentáneamente a la punta.

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La mejoría en la actitud y el juego fue tan evidente que Nelson Haedo Valdez destacó al equipo. “Creo que hoy volví a reconocer mi equipo, el equipo que yo deseo. Hay que limpiarnos la cara porque habíamos terminado mal acá y hoy con esa actitud que demostramos, vamos a ser difíciles de vencer en este campeonato”, puntualizó en conferencia.

La dura crítica de Nelson Haedo Valdez a los jugadores de Libertad

“El equipo se portó de maravilla con humildad desde el primer minuto. Intentó buscar la victoria, que es lo que queríamos y bueno, nada más agradecerle a todos los muchachos que dieron todo, algunos no en sus posiciones habituales porque estamos estamos cortos muchos lesionados. Es lo que tenemos y estamos ahí arriba peleando”, añadió.

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“Puede ser que tengan tres o cuatro ocasiones de gol en un primer tiempo, pero no de la forma en que nosotros nos regalamos. Hubo ocasiones en las que faltó la actitud de algunos jugadores. Claro que tuve la oportunidad también de reprocharles, de decirles, de pedirles. Gracias a Dios hoy lo pudieron demostrar”, criticó duramente Haedo.

🗣️"Hoy volví a reconocer a mi equipo, el equipo que yo deseo. Les dije a los muchachos que, si mostramos esa actitud, vamos a ser difíciles de vencer en el campeonato".



🎙️Nelson Haedo Valdez, técnico de Libertad.#ClausuraAPF2026 pic.twitter.com/esFVffqzoU — Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 5, 2026

Libertad: Cuántos puntos suma y a qué equipos presiona en la tabla

Libertad alcanzó los 26 puntos y es único líder provisorio del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Gumarelo de Nelson Haedo Valdez aventaja por 1 unidad a Olimpia y por 4 a Nacional (también a 2 de Mayo). El Decano y el Tricolor cierran la fecha 13 el martes a las 19:15, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.