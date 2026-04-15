El panorama para Francisco “Chiqui” Arce es complejo. Con el crédito agotándose en Las Mercedes, el DT debe armar un rompecabezas ante la ausencia de figuras clave como Lorenzo Melgarejo, lesionado en Caracas. A la baja del goleador se suman nombres de peso como Hugo Fernández, Alexis Duarte, Alan Benítez y Matías Rojas, dejando al equipo sin su columna vertebral de mayor fogueo.

Sin más cartas que jugar, el Albinegro apostará por una mixtura entre juventud y experiencia. El objetivo no es solo deportivo: está en juego el prestigio de la localía y el jugoso bono de 340.000 dólares por victoria que otorga la Conmebol.

Libertad vs. Rosario Central: minuto a minuto en vivo

19:00 ¡Comienza el partido en Tuyucuá!

Libertad y Rosario Central de Argentina ya juegan en Tuyucuá, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, que se disputa en el estadio La Huerta. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

18:00 Libertad, con equipo confirmado

El entrenador gumarelo, Francisco “Chiqui” Arce presentará el siguiente equipo para recibir a Rosario Central de Argentina: Rodrigo Morínigo; Samuel Villalba, Robert Rojas, Diego Viera, Thiago Fernández y Matías Espinoza; Alexis Fretes, Álvaro Campuzano y Lucas Sanabria; Federico Carrizo y Jorge Recalde. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

📋✔️¡Equipo confirmado!



Así forma #LIBERTAD para el juego ante Rosario Central por la segunda fecha de la CONMEBOL #Libertadores 🤩🏁#VamosGUMA pic.twitter.com/bQRBag00Ee — Club Libertad (@Libertad_Guma) April 15, 2026

18:00 Rosario Central, con once definido

El conductor “canalla”, Jorge Almirón presentará el siguiente once para visitar a Libertad: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Jaminton Campaz; Julián Fernández y Alejo Véliz. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

Unite al canal de ABC en WhatsApp

📋 ASÍ FORMA #ROSARIOCENTRAL



Esta es nuestra formación para la Fecha 2 de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/0xs3QitfF0 — Rosario Central (@RosarioCentral) April 15, 2026

Libertad-Rosario Central: El Guma afronta un duelo con urgencias

Mermado por las lesiones, Libertad juega esta noche con el argentino Rosario Central en La Huerta, a las 19:00, con la necesidad de tomar vuelo en la Copa Libertadores 2026.

A qué hora juega hoy Libertad vs. Central y dónde ver en vivo

Libertad enfrenta hoy a Rosario Central por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Libertad: El más ganador del siglo afronta difícil momento

Libertad, el más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI, atraviesa por un delicado momento deportivo, que puede repercutir en lo económico.

Francisco Arce: “Cometimos errores no forzados”

El estreno de Libertad en la Copa Libertadores dejó un sabor amargo. Tras la derrota sufrida en su visita a la Universidad Central de Venezuela, el director técnico Francisco “Chiqui” Arce compareció ante los medios con un análisis balanceado, pero crítico sobre los errores puntuales que terminaron dictando la sentencia en territorio llanero.

Vergonzoso debut de Libertad, cayendo ante Universidad Central en Venezuela

Libertad firmó un debut para el olvido en la Copa Libertadores al caer sin atenuantes por 3-1 ante Universidad Central de Venezuela. El “Gumarelo”, con un rendimiento pálido y carente de respuestas, trasladó al plano internacional el opaco presente que padece en el semestre local, dejando una imagen preocupante en su estreno copero.