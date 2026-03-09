¡Marcelo Moreno Martins quedó fuera de la nómina de Bolivia!

Sorpresa: Marcelo Moreno Martins no fue convocado por Óscar Villegas para la repesca que disputará Bolivia por un lugar en el Mundial 2026. El ex Cerro Porteño había regresado del retiro a mediados de febrero con el objetivo de integrar la nómina de La Verde para el repechaje. La nómina, en la que aparece el paraguayo Juan Godoy, tiene a 28 jugadores.

Aunque convirtió dos goles en los últimos dos partidos (de penal en cada encuentro), jugando los últimos minutos contra Real Tomayapo y The Strongest por el Torneo de Verano, Moreno Martins finalmente quedó fuera de la lista. Tampoco aparecen el delantero Bruno Miranda del Aucas de Ecuador y del mediocampista Henry Vaca, inactivo desde diciembre.

📝 CONVOCATORIA DE LA VERDE 🙌



🇧🇴 La Federación Boliviana de Fútbol da a conocer la nómina de jugadores convocados a la Selección Absoluta definida por el DT Oscar Villegas para disputar los partidos del Repechaje a la Copa Mundial 2026 y el amistoso ante de Trinidad y Tobago. pic.twitter.com/sLP2QRIjS9 — LA VERDE (@laverde_fbf) March 9, 2026

Moreno Martins: inactivo por 2 años

Marcelo Moreno Martins fichó por Oriente Petrolero el mes pasado. El atacante de 38 años volvió a la actividad luego de 2 años fuera de las canchas. Tras vestir la camiseta del Ciclón de Barrio Obrero en 2022, el máximo artillero histórico de La Verde con 31 tantos pasó por Independiente del Valle y Cruzeiro, club en el que colgó los botines en 2024.

Trinidad y Tobago, el último amistoso

Bolivia enfrentará a Trinidad y Tobago (domingo 15 de marzo, en el Tahuichi Aguilera de Santa Cruz) en el último duelo amistoso antes del viaje a México. En las semifinales de la Repesca Intercontinental B, los sudamericanos medirán a Surinam el jueves 26, a las 20:00, hora de Paraguay, en Monterrey. De ganar, medirá a Irak en la final.