¿Cuándo Paraguay conocerá a su segundo rival en el Mundial 2026?

El conjunto liderado por Vincenzo Montella se verá las caras con el equipo que dirige el estratega alemán Franco Foda. El choque decisivo tendrá lugar este martes, a las 15:45, en la ciudad de Pristina. Ambos pelearán por el último cupo del Grupo D del mayor certamen mundialista a nivel de selecciones.

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¿Qué pasa y cómo se define en caso de empate en el repechaje rumbo al Mundial 2026?

Si tras los 90 minutos el marcador permanece equilibrado, el reglamento estipula que el duelo deberá ir a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos periodos de 15 cada uno). De persistir la igualdad tras la prórroga, el pasaje al Mundial se decidirá mediante lanzamientos desde el punto penal, instancia donde la frialdad, la puntería de los ejecutantes y la pericia de los porteros se vuelven los factores determinantes.

¿A qué grupo irá Turquía o Kosovo en caso de clasificar?

El seleccionado que logre salir victorioso en el trascendental compromiso del martes asegurará formalmente su presencia en la cita ecuménica de Norteamérica e integrará al Grupo D. Allí deberá medir fuerzas con Paraguay, una de las anfitrionas Estados Unidos y Australia, estableciendo un escenario de máxima intensidad y dificultad para la escuadra sudamericana.

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Paraguay aguarda por el que será su segundo rival

disputará sus tres encuentros en la costa oeste de Estados Unidos. La Albirroja debutará el viernes 12 de junio a las 22:00 frente al anfitrión Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Inglewood. Su segundo compromiso será el viernes 19 de junio a la 01:00 contra el ganador del repechaje europeo (Turquía o Kosovo) en Santa Clara. En esa misma sede, el equipo cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00, buscando su clasificación a la siguiente ronda.