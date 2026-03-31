A qué hora juega hoy Kosovo vs. Turquía y por dónde ver en vivo

Kosovo y Turquía disputan hoy la final de la Ruta C del Repechaje Europeo al Mundial 2026. El ganador de la serie clasifica a la Copa del Mundo y comparte el Grupo D con la selección de Paraguay. El partido empieza a las 15:45, hora de nuestro país, en el estadio Fadil Vokrri de la ciudad de Pristina, Kosovo. Arbitraje el inglés Michael Oliver.
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Kosovo vs. Turquía: ¿A qué hora es hoy?
Paraguay: 15:45 horas
Argentina: 15:45 horas
Brasil: 15:45 horas
Uruguay: 15:45 horas
Chile: 15:45 horas
Ecuador: 13:45 horas
Colombia: 13:45 horas
Perú: 13:45 horas
Venezuela: 14:45 horas
Bolivia: 14:45 horas
El Salvador: 12:45 horas
México: 12:45 horas
Estados Unidos - Oeste: 10:45 horas
Estados Unidos - Este: 13:45 horas
Inglaterra: 18:45 horas
España: 19:45 horas
Bélgica: 19:45 horas
Marruecos: 19:45 horas
Sudáfrica: 20:45 horas
Kosovo vs. Turquía: ¿Dónde ver hoy?
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