A qué hora juega hoy Kosovo vs. Turquía y por dónde ver en vivo

Kosovo y Turquía disputan hoy la final de la Ruta C del Repechaje Europeo al Mundial 2026. El ganador de la serie clasifica a la Copa del Mundo y comparte el Grupo D con la selección de Paraguay. El partido empieza a las 15:45, hora de nuestro país, en el estadio Fadil Vokrri de la ciudad de Pristina, Kosovo. Arbitraje el inglés Michael Oliver.

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Kosovo vs. Turquía: ¿A qué hora es hoy?

Paraguay: 15:45 horas

Argentina: 15:45 horas

Brasil: 15:45 horas

Uruguay: 15:45 horas

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Chile: 15:45 horas

Ecuador: 13:45 horas

Colombia: 13:45 horas

Perú: 13:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

Bolivia: 14:45 horas

El Salvador: 12:45 horas

México: 12:45 horas

Estados Unidos - Oeste: 10:45 horas

Estados Unidos - Este: 13:45 horas

Inglaterra: 18:45 horas

España: 19:45 horas

Bélgica: 19:45 horas

Marruecos: 19:45 horas

Sudáfrica: 20:45 horas

Kosovo vs. Turquía: ¿Dónde ver hoy?

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