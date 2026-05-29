Mundial de Fútbol
29 de mayo de 2026 a la - 09:04

Jóvenes bailarines de Uganda alientan a Paraguay antes del Mundial

Un grupo de jóvenes bailarines de Uganda hicieron un enérgico homenaje en redes sociales a la selección paraguaya de fútbol a pocas semanas de su debut en el Mundial de fútbol.

Por Kike Sosa

El elenco juvenil de danza Hyper Kids de Uganda se ha viralizado en los últimos tiempos por sus vídeos en redes sociales en los que alientan a las selecciones nacionales de fútbol que participarán en el Mundial que comenzará en junio en Canadá, Estados Unidos y México.

Uno de sus videos más recientes fue dedicado a la selección paraguaya de fútbol: en él se observa a los jóvenes integrantes del elenco de danza haciendo un enérgico baile frente a una bandera de Paraguay, mientras uno de ellos recita los nombres de los futbolistas de la Albirroja.

Lea más: La Albirroja suma otra jornada de entrenamiento y ensamble en Ypané

La selección paraguaya de fútbol, que regresa a un Mundial por primera vez en 16 años, debutará en la Copa del Mundo el 12 de junio enfrentando a Estados Unidos.

Hyper Kids

Hyper Kids, fundado por el exfutbolista ugandés Moses Butindo, es una organización que busca fomentar el desarrollo de niños de comunidades vulnerables por medio del deporte y la danza.

Sus videos han tenido repercusión internacional y el elenco incluso ha participado de programas televisivos de danza a nivel internacional como el estadounidense America’s Got Talent.

esponsors especiales de Mundial x ABC