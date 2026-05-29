Jóvenes bailarines de Uganda alientan a Paraguay antes del Mundial

El elenco juvenil de danza Hyper Kids de Uganda se ha viralizado en los últimos tiempos por sus vídeos en redes sociales en los que alientan a las selecciones nacionales de fútbol que participarán en el Mundial que comenzará en junio en Canadá, Estados Unidos y México.

Uno de sus videos más recientes fue dedicado a la selección paraguaya de fútbol: en él se observa a los jóvenes integrantes del elenco de danza haciendo un enérgico baile frente a una bandera de Paraguay, mientras uno de ellos recita los nombres de los futbolistas de la Albirroja.

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La selección paraguaya de fútbol, que regresa a un Mundial por primera vez en 16 años, debutará en la Copa del Mundo el 12 de junio enfrentando a Estados Unidos.

Hyper Kids

Hyper Kids, fundado por el exfutbolista ugandés Moses Butindo, es una organización que busca fomentar el desarrollo de niños de comunidades vulnerables por medio del deporte y la danza.

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Sus videos han tenido repercusión internacional y el elenco incluso ha participado de programas televisivos de danza a nivel internacional como el estadounidense America’s Got Talent.