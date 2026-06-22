Egipto se remontó ante Nueva Zelanda y consiguió su primer histórico triunfo en los mundiales

El Mundial 2026 sigue regalando páginas doradas. En Vancouver, Egipto se despertó justo a tiempo, castigó tres severas fallas defensivas de Nueva Zelanda y terminó sellando una remontada de valor histórico por 1-3. Los goles de Mostafa Zico, Mohamed Salah y Trezeguet en la segunda mitad dieron vuelta un trámite que había comenzado torcido tras el grito tempranero de Finn Surman.

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Este triunfo, el primero de Egipto en toda la historia de las Copas del Mundo, patea el tablero y cambia por completo el paisaje del Grupo G, dejando sumamente golpeada a una escuadra neozelandesa que se desinfló por completo cuando el DT Hossam Hassan logró conectar a Salah entre líneas para hacer daño por las bandas.

Golpe kiwi y protagonismo del nuevo jugador de Olimpia

El inicio del partido fue de dominio oceánico. El entrenador Darren Bazeley mandó a la cancha a Chris Wood como faro ofensivo para atraer marcas y correr a la espalda de la defensa egipcia. Avisaron a los 40 segundos y el premio llegó rápido, a los 13 minutos de juego.

En una acción con sello de interés local, Tim Payne —la flamante incorporación de Olimpia de Paraguay— ejecutó un tiro de esquina perfecto a la cabeza de Finn Surman, quien anticipó a los centrales egipcios para poner el 1-0. Payne completó un gran desgaste físico ocupando la titularidad hasta el minuto 85 y siendo el asistidor del único festejo de su país.

Egipto acusó el impacto y sufrió el trámite. El arquero Mostafa Shoubir se transformó en héroe al sostener a los “Faraones” con paradas clave ante los punzantes remates de Elijah Just. Sin embargo, antes de irse al descanso y pese a la lesión de Hamdy Fathy, Egipto ya había inclinado la cancha a pura posesión.

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El “Show de Salah” y una ráfaga demoledora

El descanso le dio los cables a tierra que Egipto necesitaba. Aunque Nueva Zelanda asustó con un testazo de McCowatt, la resistencia de los “Kiwis” se desmoronó por completo en una ráfaga de la segunda mitad.

A los 59 minutos, Mohamed Hany trepó por el carril derecho y lanzó un centro preciso para que Mostafa Zico, libre de marcas, estampara el 1-1 de cabeza tras un grosero error defensivo neozelandés.

Solo ocho minutos después, apareció la jerarquía del Rey de Egipto. Tras asociarse con Zico dentro del área, Mohamed Salah controló con calma y definió raso al poste izquierdo del arquero Max Crocombe para dar vuelta el marcador con el 1-2. Con este tanto, la megaestrella del Liverpool agigantó su leyenda llegando a los 68 gritos con su selección.

Sentencia aérea y festejo histórico

El gol terminó de romper anímicamente a Nueva Zelanda. A pesar de las variantes ofensivas de urgencia que mandó Bazeley a la cancha, Egipto encontró autopistas en ataque. A los 81 minutos, un córner ejecutado por Salah al primer palo encontró el anticipo letal de Trezeguet para firmar el 1-3 definitivo, sentenciando el partido con la misma medicina del balón aéreo.

En el cierre, Nueva Zelanda empujó con orgullo y Egipto pudo haber ampliado la ventaja en los pies de Zizo, pero el marcador ya estaba escrito. Egipto festeja una victoria que guardará para siempre en sus libros de historia, mientras que Nueva Zelanda lamenta haber dejado escapar un partido que tenía controlado en sus manos.

Ficha técnica:

Nueva Zelanda (1): Max Crocombe; Tim Payne (Tyler Bindon, minuto 86), Michael Boxall, Finn Surman, Liberato Cacace (Jesse Randall, minuto 76); Callum McCowatt (Ben Old, minuto 66), Joe Bell, Marko Stamenic, Elijah Just (Francis De Vries, minuto 87), Sarpreet Singh (Ryan Thomas, minuto 76); y Chris Wood. Seleccionador: Darren Bazeley.

Egipto (3): Mostafa Shoubir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ahmed Fatouh, Hamdy Fathy (Ramy Rabia, minuto 41); Marawan Attia, Mohanad Lashin, Emam Ashour (Zizo, minuto 86), Mostafa Zico (Hamza Abdelkarim, minuto 77); Mohamed Salah (Hossam Abdelmaguid, minuto 85; Mohamed Abdelmonem, minuto 90+9) y Omar Marmoush (Trezeguet, minuto 76). Seleccionador: Hossam Hassan.

Goles: 1-0, minuto 14: Finn Surman; 1-1, minuto 59: Mostafa Zico; 1-2, minuto 67: Mohamed Salah; 1-3, minuto 81: Trezeguet.

Árbitro: Omar Alali (Emiratos Árabes Unidos). Amonestó a Mohanad Lashin, de Egipto, y a Callum McCowatt y Sarpreet Singh, de Nueva Zelanda.

Incidencias: Partido del Grupo G del Mundial 2026 disputado en el BC Place de Vancouver ante 52.497 espectadores. Se realizaron pausas de hidratación en los minutos 22 y 72.