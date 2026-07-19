Mundial de Fútbol
19 de julio de 2026 a la - 07:07

Argentina vs. España: dónde verán la final los residentes argentinos y españoles

El delantero argentino Lionel Messi (n.º 10) en Atlanta el 15 de julio de 2026 (izq.) y al delantero español Lamine Yamal (n.º 19) en Atlanta el 21 de junio de 2026. España y Argentina se enfrentarán en la final del Mundial de fútbol de 2026 en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en East Rutherford, el 19 de julio de 2026.
El delantero argentino Lionel Messi (n.º 10) en Atlanta el 15 de julio de 2026 (izq.) y al delantero español Lamine Yamal (n.º 19) en Atlanta el 21 de junio de 2026. España y Argentina se enfrentarán en la final del Mundial de fútbol de 2026 en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en East Rutherford, el 19 de julio de 2026. 050005+0000 ODD ANDERSEN

Las colectividades de argentinos y españoles residentes en Paraguay organizaron encuentros en Asunción para seguir el partido y alentar a sus respectivos equipos en el marco de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Por ABC Color

Los residentes argentinos y españoles en Paraguay se preparan para vivir este domingo la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que enfrentará a ambas selecciones desde las 16:00.

Las dos colectividades organizaron encuentros en Asunción para seguir el partido y compartir la definición del título.

La expectativa también se hizo sentir en Paraguay, donde los festejos por la clasificación de Argentina y España a la final reflejaron la importante presencia de ambas comunidades en el país.

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Dónde ver Argentina vs. España con la colectividad argentina

La Embajada de Argentina en Paraguay invitó a los connacionales a seguir el encuentro en el Amsterdam Pool Bar, ubicado en el Paseo Los Árboles, sobre la avenida San Martín, en el barrio San Cristóbal de Asunción.

El acceso será gratuito para quienes deseen acompañar a la selección argentina durante la definición del campeonato.

Futbolistas con camisetas de Argentina y España, sonrientes, en un evento festivo de fútbol en un bar de Asunción.
La Embajada de Argentina en Paraguay invita a sus connacionales residentes en nuestro país a Amsterdam Pool Bar para seguir la final de fútbol contra España.

Comunidad española también tendrá un punto de encuentro

Por su parte, la comunidad española podrá seguir la final en la Casa de España en Paraguay, ubicada sobre Juan Pablo Carrillo de López, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción.

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La actividad es organizada por el Consejo de Residentes Españoles en Paraguay y comenzará con una previa desde las 14:00. El evento tendrá un cupo limitado para 250 personas y un costo de G. 100.000 por asistente.

Cartel colorido anuncia la gran final del Mundial 2026, destacando los equipos de Argentina y España en un ambiente festivo.
Los residentes españoles en Paraguay se reúnen en la Casa de España para disfrutar de la final del Mundial contra Argentina.

El partido entre Argentina y España comenzará a las 16:00. No obstante, la jornada incluirá una previa con un festival y la presentación de artistas internacionales antes del inicio de la final.

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