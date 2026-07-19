Argentina vs. España: dónde verán la final los residentes argentinos y españoles

Los residentes argentinos y españoles en Paraguay se preparan para vivir este domingo la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que enfrentará a ambas selecciones desde las 16:00.

Las dos colectividades organizaron encuentros en Asunción para seguir el partido y compartir la definición del título.

La expectativa también se hizo sentir en Paraguay, donde los festejos por la clasificación de Argentina y España a la final reflejaron la importante presencia de ambas comunidades en el país.

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Dónde ver Argentina vs. España con la colectividad argentina

La Embajada de Argentina en Paraguay invitó a los connacionales a seguir el encuentro en el Amsterdam Pool Bar, ubicado en el Paseo Los Árboles, sobre la avenida San Martín, en el barrio San Cristóbal de Asunción.

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El acceso será gratuito para quienes deseen acompañar a la selección argentina durante la definición del campeonato.

Comunidad española también tendrá un punto de encuentro

Por su parte, la comunidad española podrá seguir la final en la Casa de España en Paraguay, ubicada sobre Juan Pablo Carrillo de López, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción.

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La actividad es organizada por el Consejo de Residentes Españoles en Paraguay y comenzará con una previa desde las 14:00. El evento tendrá un cupo limitado para 250 personas y un costo de G. 100.000 por asistente.

El partido entre Argentina y España comenzará a las 16:00. No obstante, la jornada incluirá una previa con un festival y la presentación de artistas internacionales antes del inicio de la final.