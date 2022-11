Mundial Qatar 2022: “No me permitieron ayudar a mi país”

La ausencia de André Onana en el equipo de Camerún para medir a Serbia no pasó desapercibida. Rápidamente, los medios informaron que el arquero fue separado del plantel y que abandonó la concentración por una discusión con el entrenador Rigobert Song. Ya fuera del Mundial Qatar 2022, el portero rompió el silencio con una publicación en Instagram.

“Ayer (lunes) no se me permitió estar en el campo y ayudar a mi país”, escribió Onana. “Siempre me he comportado de un modo en el que ayudar al equipo a conseguir éxitos, con buen comportamiento”, agregó. El DT había solicitado que cambiara el estilo de juego, pedido que el guardameta del Inter de Milán rechazó.

“Puse puesto todo mi esfuerzo y energía en encontrar soluciones a una situación que los futbolistas a veces experimentan, pero no ha habido ayuda por la otra parte. Algunos momentos son difíciles de asimilar. Sin embargo, siempre he respetado las decisiones de la gente al mando que busca el éxito y logros para nuestro país”, apuntó.

“Extiendo toda mi fuerza a mis compañeros, porque hemos demostrado que podemos llegar muy lejos en esta competición. Los valores que he promovido han sido siempre los que me han identificado a mí y a mi familia, desde mi infancia. Representar a Camerún siempre ha sido un privilegio”, culminó Onana en la red social un día después de la selección africana 3-3 con los serbios.