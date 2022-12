Mundial Qatar 2022: ¿Cuándo arrancarán los octavos de final?

Diez selecciones están clasificadas a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Ocho ya tienen llaves establecidas, mientras que Brasil y Portugal, que avanzaron en la segunda fecha, definirán posiciones. España, Japón, Costa Rica, Alemania, Croacia, Marruecos, Bélgica, Suiza, Camerún, Serbia, Ghana, Corea del Sur y Uruguay pelean por 6 lugares.

La serie de los 16 mejores comenzará el sábado 3 y finalizará el martes 6 de diciembre: la etapa tendrá dos partidos por días y los ganadores de cada llave, chocarán en los cuartos de final (9 y 10 del mismo mes). Hasta el momento, los cruces confirmados son Países Bajos-Estados Unidos, Argentina-Australia, Inglaterra-Senegal y Francia-Polonia.

El jueves jueves y el viernes, con dos partidos por día, trece seleccionados buscarán un boleto para completar el cuadro de eliminación directa de la Copa del Mundo: restan conocer los duelos entre el 1° Grupo E (sería España) vs. 2° Grupo F; 1° Grupo G (sería Brasil) vs. 2° Grupo H; 1° Grupo F vs. 2° Grupo E y 1° Grupo H (sería Portugal) vs. 2° Grupo G.

Los octavos de final del Mundial Qatar 2022