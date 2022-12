Stéphanie Frappart y el histórico debut en el Mundial Qatar 2022

Stéphanie Frappart palpitó el debut en una Copa del Mundo de la categoría masculina. La francesa fue designada para conducir Costa Rica-Alemania, un partido clave del Grupo E en el que ambas selecciones pelean por un boleto a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. En una entrevista a la FIFA, la árbitra hizo referencia al duelo.

“Cuando me enteré la emoción fue enorme, no me lo esperaba, estoy muy orgullosa de representar a Francia en el Mundial”, expresó Frappart, quien fue la primera mujer en conducir un cotejo de hombres en la Ligue 1, la Champions League y la Eurocopa. “Tendré que controlar la emoción para centrarme en el terreno”, puntualizó la jueza de 38 años.

“Voy a sentir mucha emoción al entrar en un estadio de un Mundial que seguramente estará lleno y donde habrá muchas expectativas. Pero enseguida habrá que centrarse en el juego porque habrá que tomar buenas decisiones. Haces una buena actuación cuando te centras en el objetivo esencial, el terreno”, puntualizó Frappart. El choque comienza a las 16:00.

