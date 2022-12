Mundial Qatar 2022: “Será difícil y todo puede pasar”

João Félix analizó el partido que disputará Portugal el sábado por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. La selección lusa, que goleó 6-1 a Suiza en la ronda anterior, medirá a Marruecos, que sorprendió al aguantar a España en los 120 minutos y triunfó en los penales. El atacante del Atlético Madrid hizo referencia al rival, el cuarto africano en alcanzar la instancia.

“Creo que todos los equipos que hemos afrontado tienen su estilo, tienen su manera de jugar. Hemos analizado las fortalezas y debilidades de Marruecos. Será un partido difícil y todo puede pasar”, expresó Joao Félix en rueda de prensa. “Nuestra identidad es fundamental, vamos a jugar nuestro fútbol”, avisó el delantero de 23 años.

Por otra parte, el ex Sporting Lisboa evitó hablar del futuro en el Colchonero y apuntó únicamente a la Copa del Mundo. “Me concentro en la selección, en dar un buen rendimiento para ayudar a Portugal y luego estudiaré mi posición en el Atlético después del Mundial. Es mi primer Mundial. Este torneo es un sueño para cualquier jugador, intento disfrutar todo lo posible”, comentó.

Por último, João Félix no ahondó en el caso de Cristiano Ronaldo, quien según el diario luso Record, amenazó con abandonar la selección si era suplente contra los suizos. “Quiero enviar un mensaje a todos. Estamos jugando una buena competición, hacía tiempo que no llegábamos a cuartos. Tenemos que unirnos y no hacer nada que nos perjudique”, finalizó.