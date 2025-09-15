Nacional

Carlos Arrúa y la ley del ex: doblete de goles y asistencias en el 4-1 a Olimpia

Carlos Arrúa fue la figura de la goleada de Nacional a Olimpia: el futbolista de 28 años convirtió y asistió por duplicado para el 4-1 en el Arsenio Erico.

Por ABC Color
15 de septiembre de 2025 - 07:00
Carlos Arrúa (c), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Carlos Arrúa (c), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Nacional goleó a Olimpia en una tarde extraordinaria de Carlos Arrúa. El futbolista de 28 años fue la figura y cumplió con ‘la ley del ex’ en la victoria 4-1 por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El mediapunta que visitó la camiseta del Decano en el 2024 convirtió un doblete y asistió en los otros dos goles de la Academia.

“El fútbol es así, muchas veces intentas e intentas y no te sale y, hoy una tarde redonda, me salió dos goles y dos asistencias. Gracias a Dios pudimos ganar que es lo importante”, expresó Arrúa, quien anotó el 1-0 parcial con una definición de cabeza. “Se me rieron todos los compañeros por eso”, comentó entre risas el jugador del Albo a Tigo Sports.

Carlos Arrúa (10), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Carlos Arrúa (10), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Carlos Arrúa: 5 goles en la temporada

Carlos Arrúa convirtió los primeros 2 goles en el certamen y alcanzó las 5 anotaciones en la temporada (en 26 juegos) añadiendo los 3 del torneo Apertura 2025. Por su lado, durante la estadía en el Rey de Copas, arrancando el año con Francisco Arce y finalizando con Martín Palermo, disputó 31 partidos, marcó 5 tantos y conquistó el torneo Clausura 2024.

