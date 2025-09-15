Carlos Arrúa y la ley del ex: doblete de goles y asistencias en el 4-1 a Olimpia

Nacional goleó a Olimpia en una tarde extraordinaria de Carlos Arrúa. El futbolista de 28 años fue la figura y cumplió con ‘la ley del ex’ en la victoria 4-1 por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El mediapunta que visitó la camiseta del Decano en el 2024 convirtió un doblete y asistió en los otros dos goles de la Academia.

“El fútbol es así, muchas veces intentas e intentas y no te sale y, hoy una tarde redonda, me salió dos goles y dos asistencias. Gracias a Dios pudimos ganar que es lo importante”, expresó Arrúa, quien anotó el 1-0 parcial con una definición de cabeza. “Se me rieron todos los compañeros por eso”, comentó entre risas el jugador del Albo a Tigo Sports.

Carlos Arrúa: 5 goles en la temporada

Carlos Arrúa convirtió los primeros 2 goles en el certamen y alcanzó las 5 anotaciones en la temporada (en 26 juegos) añadiendo los 3 del torneo Apertura 2025. Por su lado, durante la estadía en el Rey de Copas, arrancando el año con Francisco Arce y finalizando con Martín Palermo, disputó 31 partidos, marcó 5 tantos y conquistó el torneo Clausura 2024.

