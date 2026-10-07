Nacional: Gerardo Ortiz, un mes fuera de las canchas

Con el compañero Santiago Rojas en un alto nivel, Gerardo Ortiz (37 años) esperó pacientemente su oportunidad en Nacional y cuando la tuvo, respondió. El guardameta encarnaceno sufrió una lesión el martes contra Olimpia y no pudo completar el partido desarrollado en el Defensores del Chaco y que arrojó un marcador de 1-1.

Lea más: Olimpia rescata un empate ante Nacional y comparte la cima con Libertad

Ortiz tuvo la oportunidad de jugar de titular en la Academia por la convocatoria del “Kili” Rojas en la selección, que tuvo una gira por Estados Unidos en la reciente ventana internacional de la FIFA.

Gerardo actuó contra Ameliano (1-1), ante Independiente de Campo Grande en la Copa Paraguay (eliminación en penales 4-3, tras el 2-2 del tiempo normal) y frente a Olimpia.

Gerardo Ortiz sufrió una luxación expuesta del pulgar de la mano derecha, fue sometido a una pequeña intervención quirúrgica y el tiempo de restablecimiento aproximado es de un mes. Su reemplazante fue el debutante en el profesionalismo Elías Villar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por la 14ª ronda del torneo Clausura, Nacional jugará el lunes con Recoleta FC, en el estadio Arsenio Erico, a las 19:30. En este choque se daría la vuelta del luqueño Santiago Rojas, de 30 años.