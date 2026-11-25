La espera terminó en Barrio Obrero. Nacional selló su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, un hito que el club no alcanzaba desde la recordada edición de 2014, aquella misma en la que el equipo académico terminó escribiendo la página más gloriosa de su historia al disputar la gran final de América.

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En comunicación con el Cardinal Deportivo, el presidente tricolor, Enrique Sánchez, analizó el cierre de temporada, reconoció la espina que dejó no haber podido pelear el título local hasta el final y celebró el regreso al primer plano internacional junto con su vital respaldo económico:

“Realmente, por un lado, el gran objetivo que era el de ser campeones no se pudo este año; tuvimos la posibilidad, probablemente nos faltó un poquito de aire o de combustible, pero, lastimosamente, no se pudo dar. Y sí, por el contrario, esta ansiada clasificación también —que era un objetivo fundamental para nosotros—, lograr entrar a fase de grupos de Copa Libertadores —hacía 13 años que eso no estaba pasando— y volver a los escenarios internacionales, en una competencia tan importante a nivel continental, para nosotros es motivo de una tremenda alegría, sin descuidar, por supuesto, también la cuestión financiera, que es la que posibilita también poder prepararnos de la mejor manera y preparar el equipo para el año que viene”, comenzó diciendo el titular tricolor.

El Arsenio Erico, a contrarreloj para recibir la Copa Libertadores

Con el boleto en el bolsillo, la gran interrogante de los hinchas pasa por la localía. Consultado sobre si Nacional podrá disputar los encuentros de la fase de grupos en el estadio Arsenio Erico o si la elección dependerá de la jerarquía de los rivales que arroje el sorteo, Sánchez aclaró que el único factor determinante será el avance edilicio: “No depende del rival, depende de la conclusión de nuestras obras. En fase de grupos, el requerimiento para poder jugar de local requiere un aforo de 10.000 personas, que es el aforo que justamente motivó esta gran inversión que nosotros estamos haciendo con nuestro estadio. La idea era justamente adecuar nuestro estadio a los estándares internacionales y la fase de grupos tiene requerimiento de 10.000 de aforo”.

No obstante, el dirigente explicó que una eventual clasificación a las instancias de eliminación directa obligaría a trasladar la localía a un escenario de mayor capacidad, por exigencias reglamentarias de la Conmebol: “En la siguiente fase, en el caso de que Nacional —y esa es la idea— siga avanzando en Copa, eso sí ya probablemente tenga que ser en otros estadios, en otros escenarios, porque va a requerir ya, por cuestiones reglamentarias, capacidad de mayor aforo”.

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Al profundizar sobre el estado actual de los trabajos en la Visera y los plazos establecidos para llegar a tiempo al debut copero de abril, el titular académico detalló las etapas de remodelación: “Bueno, la construcción de la nueva obra está prevista que pueda terminarse para poder jugar ahí los partidos de Copa que van a arrancar en abril del año que viene. Entonces, la idea es terminar un poquitito lo que falta en la platea, sobre todo en las partes que tengan que ver con vestuarios, gimnasios, salas médicas, salas húmedas, debajo de la platea, y pasar al sector de preferencia”.

Asimismo, Sánchez enumeró las mejoras estructurales y tecnológicas que transformarán el escenario tricolor para cumplir con los estándares internacionales: “La segunda parte de modificación incluye el hermoseamiento y la modificación de la visera, la construcción de palcos, cabinas para el trabajo de los miembros de la prensa, y algunas que otras cuestiones establecidas en un formato mucho más amigable y de estándares tecnológicos internacionales. Entonces, creemos con mucha fe que vamos a llegar a poder terminar las obras para poder recibir a los adversarios internacionales en esta Copa”.

La ilusión de contar con Roque Santa Cruz en el plano continental

De cara al armado del plantel para afrontar el doble frente en 2027, uno de los nombres que acapara la atención es el de Roque Santa Cruz. Consultado sobre la posibilidad de que el experimentado delantero de 45 años continúe en el proyecto deportivo, el presidente de Nacional mencionó: “Roque Santa Cruz se va cuando él quiera; por supuesto que queremos contar con él. Es una gran exposición la que vamos a tener nosotros en Nacional con un Roque Santa Cruz jugando un torneo internacional una vez más, de los tantos que ya jugó, y que lo haga acá en la Copa Libertadores —por supuesto que no solamente genera y da jerarquía, sino también esperanzadores sueños están vertidos sobre esa posibilidad real—“.