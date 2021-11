“Hace seis meses que no cobro la deuda de Olimpia y me hablan de traición, de hijo de puta”

Es la segunda vez que Daniel Garnero solicita en plena conferencia de prensa unos minutos para hablar de un tema. La primera fue contra Giancarlos Juliadozza después de la derrota 2-1 contra Nacional en el Defensores del Chaco. La segunda, el viernes en el Manuel Ferreira, después de superar 3-2 a Olimpia en el clásico blanco y negro. El argentino respondió a todas las preguntas y cuando el moderador anunció el final de la rueda de prensa, el DT pidió la palabra manifestando que “quiero hacer un pequeña declaración”. El resto, munición gruesa...

“Sinceramente me sorprendieron algunos insultos que recibí. Nunca hablé de mi salida de Olimpia, nunca preguntan, se habla mucho, se dicen muchas estupideces. Estuve casi tres años, me echaron con todo el derecho que tiene una comisión de echarme”, comenzó Garnero, quien fue destituido del Decano en el 2020, en la era de Miguel Brunotte. “Tenía que arreglar la deuda, me debían más de siete meses, me debían el tricampeonato, el tetra, premios. Si yo me ponía exigente, iba a ser una complicación grande para el club, traté de ser lo más dócil posible”, puntualizó el técnico.

“Hice lo que no hubiese echo con ningún club, le di veintisiete meses de plazo, al cuarto me llamaban cada quince días y no depositaban. Al cuarto se cayó, hace seis meses que no cobro y me hablan de traición, de hijo de puta, nunca hice nada para complicarle la situación al club hasta hoy (viernes). Sinceramente hay gente que no entiende o se deja consumir por las redes sociales. Y yo lo único que le puedo dar al club es tiempo. Y se lo di y se lo di. Me molestó mucho, me agredieron y no soy merecedor de la agresión”, continuó sobre los insultos que recibió en Para Uno.

“Jamás quise complicar a la institución para nada, hasta hoy (viernes)”, cerró Garnero, con una frase que bien puede significar un aviso de que accionará legalmente por la extensa deuda, que nace, como expresa el propio estratega, en tiempos de Marco Trovato, quien fue suspendido de por vida por la FIFA a causa de amaño de partidos y no cooperar en la investigación. El actual conductor del Gumarelo fue artífice del tetracampeonato del Franjeado entre 2018 y 2019, pero el ciclo acabó en el torneo Clausura 2020, tiempo después de la eliminación prematura en la Copa Libertadores.