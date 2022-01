Julio Cáceres, sobre Claudio Morel: “Esta semana él debería resolver”

Julio César Cáceres, entrenador de Olimpia, desea contar con Claudio Morel Rodríguez en su cuerpo técnico. Sin embargo, la situación se dilata y para el DT decano esta semana ya se debería dar un corte definitivo.

“Esta semana él debería resolver y llegar el fin de semana si está en condiciones de rescindir el contrato con Boca Juniors”, sostuvo en contacto con el Cardinal Deportivo. El lunes, el presidente de Olimpia, Miguel Cardona ya quería tener una determinación.

“Nosotros estamos hablando con Claudio, que está en reposo por covid. Él tiene un contrato vigente con Boca y tiene que resolver esa situación. Está buscando la mejor forma para salir”, explicó Cáceres.

Añadió que el presidente de Boca Juniors, “Juan Román Riquelme quiere seguir contando con él, yo le entiendo”. Detalló que el hijo de Morel está en las formativas de la entidad argentina y que “esta situación también estaba trabando un poco”.

“La invitación mía ya tuvo, no solo este año, sino el año pasado. A mí me gustaría contar con él. Si es que viene ya debería estar el fin de semana, si no, ya lo dejaríamos ahí”, remarcó.