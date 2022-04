A un día del superclásico: ¿Cuál es el probable de Olimpia?

A un día del superclásico, que abre la fase de grupos de la Copa Libertadores, Julio César Cáceres parecer tener definido el once de Olimpia para recibir a Cerro Porteño. El entrenador, así como Francisco Arce, no tiene a todos a disposición: Saúl Salcedo no superó una dolencia muscular, mientras que Richard Ortiz cumple una jornada de suspensión por amarillas.

Cáceres decidió el fin de semana preservar a la mayoría de los titulares: por necesidad, el DT alineó a Iván Torres en el lateral izquierdo y a Marcos Gómez en el mediocampo. El resto descanso pensando en el estreno por el Grupo G: el martes, a las 18:15, en el Defensores del Chaco (arbitra el brasileño Anderson Daronco).

Este lunes, el Emperador dirige la última práctica, desde las 18:00, en la que confirmaría la formación. Luis Zárate, quien fue dupla de Tobías Castellano en la derrota 2-1 contra Resistencia, y Hugo Quintana son los apuntados por el técnico para reemplazar a Salcedo y a Ortiz. El resto, es el mismo que venía disputando el certamen internacional.

Por ende, el probable del Franjeado es con Gastón Olveira; Víctor Salazar, Luis Zárate, Antolín Alcaraz, Iván Torres; Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Quintana, Fernando Cardozo; Derlis González y Jorge Recalde. Posterior a la sesión en la Villa, el estratega también anunciará a los demás concentrados para el choque ante el Ciclón.