Julio Cáceres: “No tenemos una lista de los que van a salir”

Olimpia está en los últimos días de vacaciones como la mayoría de los otros clubes de la Primera División del fútbol paraguayo. En un par de semanas, el plantel retornará a la Villa Olimpia para los estudios médicos y el arranque de la pretemporada con miras al 2023, que para el Franjeado comenzará el 25 de enero con la final de la Supercopa Paraguay.

Julio César Cáceres comienza a planificar el próximo año, que en el primer semestre también tiene el torneo Apertura y la Copa Libertadores. Hasta el momento, el Franjeado continúa sancionado por la FIFA para incorporar, por ende, el trabajo del entrenador es convencer a varios jugadores para que continúen. Uno es Alfredo Aguilar, quien expresó que quiere más minutos.

En el Cardinal Deportivo, donde reveló que Derlis González rechazó tres ofertas porque “quiere seguir con nosotros”, Cáceres puntualizó que por ahora no hay bajas. “De momento no tenemos ninguna lista de los que van a salir. Me comentó el director deportivo que se estaban viendo tres jugadores. De irse, casi nadie, pero son jugadores que están queriendo más minutos”, terminó.

