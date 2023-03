Aitor García: “Tuvimos el balón, pero costó ser fluidos y claros”

Olimpia empezó la era pos Julio César Cáceres con un empate. El Decano igualó 1-1 con Nacional en la regularización del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo y quedó siete puntos de Libertad, el único líder del certamen. Aitor García, quien asumió como interino en reemplazo del Emperador, analizó el empató y puntualizó la falta de fluidez y de claridad.

“No estamos satisfechos con el resultado. Creo que en el primer tiempo, aunque tuvimos el balón, nos costó ser fluidos o claros en campo contrario. En el segundo tiempo hicimos un ajuste y hemos encontrado más espacios. Hemos dominado el segundo tiempo y hemos sido un poco más claro, pero no conseguimos finalizar como nos gustaría”, explicó el DT.

García, quien volvió a dirigir después de casi tres años, marcó el tanto que el Franjeado recibió de pelota parada. “Hemos recibido un gol de pelota parada, que es una de las cosas que tenemos que trabajar. Yo me responsabilizo para tratar de darle mejores herramientas para mejorar ese tema en el que estamos encajando muchos goles”, mencionó el ex ayudante de Fernando Jubero.

Por otra parte, Aitor aseguró que estará hasta que la directiva ordene. “Yo trabajaré en lo que sea necesario. Me debo al club, voy a ayudar desde la posición en la que me toque (…) Más allá de Mallorquín (General Caballero) no tiene sentido plantearse nada. Hay que enfocarse en ese partido, que es importante para seguir peleando por el título”, sentenció.