Rodrigo Nogués, tras la suspensión del clásico: “Olimpia va a hacer valer todos sus derechos”

El titular franjeado lamentó que los disturbios empañaran una logística que, desde la institución decana, consideraban impecable. Al respecto, señaló: “Realmente muy apenado por la manera en que se desarrolló el espectáculo, cómo terminó. Realmente nos preparamos para vivir una fiesta; Olimpia dio todas las garantías. Hizo una organización perfecta: le dio su lugar al equipo rival, le dio todas las prestaciones para que esto se pueda vivir de la mejor manera”.

Para Nogués, la interrupción del juego a los 30 minutos cortó un momento significativo para el club, que minutos antes había homenajeado a Richard Ortiz por sus 500 partidos. El dirigente fue tajante al señalar las responsabilidades de lo ocurrido en las gradas: “Lastimosamente... estábamos viviendo un gran encuentro; habíamos vivido un emotivo momento en la celebración de los 500 partidos de Richard. Y bueno, lastimosamente todos vieron lo que pasó. Acá es muy claro quién inició, quién continuó, quién terminó; todos los ademanes que se armaron en el estadio”.

Ante el escenario de incertidumbre sobre el resultado deportivo y las consecuencias reglamentarias, el presidente confirmó que el departamento jurídico de Olimpia tomará medidas drásticas para defender los intereses del club ante los órganos de la APF: “Y bueno, lastimosamente el partido no pudo terminarse. Olimpia va a hacer valer todos los derechos y se va a resguardar en los derechos que sean necesarios para resguardar la integridad del fútbol. Lastimosamente, vamos a tener que analizar qué es lo que va a pasar a partir de ahora”.

Consultado sobre si la resolución del encuentro debe quedar en manos de la justicia deportiva, “Coto” se mostró convencido de que existen pruebas suficientes para una sanción ejemplar, sugiriendo que la responsabilidad podría extenderse más allá de la grada: “Yo creo que hay suficientes elementos y jurisprudencia para saber lo que va a pasar acá. Hay muchísima gente muy cercana que involucra incluso al mismo equipo; así que, bueno, nosotros vamos a salvaguardar la integridad del Olimpia primero”.