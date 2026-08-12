Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y el análisis arbitral: “No coincido”

Olimpia criticó los arbitraje de David Ojeda (principal) y José Armoa (VAR) en la derrota 1-0 contra 2 de Mayo por la fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El enojo del Decano comenzó en el campo con el reclamo de los jugadores al finalizar el partido y continúo en la conferencia de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y un vídeo publicado por Olimpia Media.

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El canal oficial del club mostró y reclamó 6 jugadas, entre las que aparecen una patada a Pedro Zarza que reclamó como roja, el manotazo al mismo jugador que derivó en el gol del Gallo norteño y el codazo a Hugo Sandoval que debía significar penal, según las protestas del Franjeado. Las mismas acciones están en el Análisis Arbitral y en todas las decisiones, fueron “correctas”.

Todas las jugadas que Olimpia reclamó contra 2 de Mayo

𝐃𝐞𝐣𝐚𝐫 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐫, 𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐣𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫.



Las decisiones arbitrales que se dieron en la jornada de anoche en el Estadio Río Parapití, por la cuarta fecha del campeonato.



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Hoy, en la víspera del juego contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez fue consultado sobre la conclusión del Departamento de Árbitros con respecto a las jugadas. “No coincido, para mí las decisiones fueron erróneas”, expresó el entrenador argentino en conferencia en la Villa Olimpia, en Fernando de la Mora.

Vitamina: La patada a Zarza y el codazo a Sandoval

“No dije en la conferencia de prensa pos partido, porque no lo había visto y tenia algunas dudas, de hecho vi las imágenes por la cámara táctica y no vi el codazo que le habían pegado a Hugo. Después si lo vi y fue un codazo clarísimo, estaba dentro del área”, manifestó Sánchez con relación a la acción en la que Sandoval disputa un balón aéreo dentro del área.

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Además, ‘Vitamina’ insistió, como el sábado, que la falta sobre Zarza en el mediocampo, en la que Ojeda amonestó al futbolista del local, era para roja. “Insisto que para mi gusto la jugada de Pedro es jugada de tarjeta roja. Por el juego brusco. Después habría que analizar si es último hombre o no”, explicó el entrenador rosarino de 53 años.

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Por último, el DT señaló que el Departamento de Árbitros “reconoce que hubo un montón de faltas que no se cobraron” y puntualizó que “es importante igual cobrar esas faltas”. “Ya no hay nada que decir. Es pasado. Desde la lógica van a tratar de salir bien parados”, culminó Sánchez antes del viaje a Río de Janeiro para los octavos de final del certamen continental.