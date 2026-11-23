Olimpia conquistó el torneo Clausura 2026 y es bicampeón de la Primera División de Paraguay. A la espera de la Supercopa Paraguay, ante Recoleta FC o Sol de Américael sábado 12 de diciembre, el Decano empieza a planificar la próxima temporada, en la que tiene como prioridad es ganar la Copa Libertadores por cuarta vez en la historia.

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Entre los nombres para reforzar el plantel en 2027 aparece Fabián Balbuena. El defensor estuvo en los planes del club en el mercado de pases anterior. En el día después de la consagración, el presidente del Rey de Copas habló con el Cardinal Deportivo y apuntó al actual zaguero de Gremio de Porto Alegre y mundialista con la selección de Paraguay.

¿Qué dijo Rodrigo Nogués sobre Fabián Balbuena a Olimpia?

Rodrigo Nogués fue consultado sobre Balbuena y reveló que charló con el futbolista paraguayo a mitad de año. ¿Quién no va a quererle a Fabián en su equipo, verdad? De hecho, hablamos con él en este mercado que pasó, pero no se pudo dar. Veremos que pasa”, expresó el titular sobre el zaguero, que fue titular en el 0-0 con Bahía por la fecha 35.

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Nogués también señaló que Pablo ‘Vitamina’ Sánchez está “muy contento” con los centrales del plantel y dejó en claro que si transfieren a uno, podrían buscar un reemplazante. “Como dijo Vitamina, está muy contento con sus cuatro centrales. Si es que se da alguna oferta por alguno, entonces veríamos si avanzamos por un central”, finalizó.