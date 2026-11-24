Olimpia, que todavía debe disputar la Supercopa Paraguay 2026 (vs. Recoleta FC o Sol de América), tiene doble competencia en la primera parte de 2027: la defensa del título de Liga por el bicampeonato y la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Por lo tanto, el Decano necesita reforzar, pero la posibilidad dependerá de las posibles ventas.

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Pablo ‘Vitamina’ Sánchez fue consultado sobre la defensa y adelantó que buscará una incorporación “si se va alguno”. “En defensa habrá que ver si se va alguno. Mateo Gamarra hizo un gran torneo, es muy apetecible para cualquier equipo y si se va, tenemos que salir a buscar”, contó el argentino en la visita exclusiva a los estudios de ABC Cardinal.

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MEDIOCAMPO:

🗣️"Un contención. Hay dos argentinos que estamos viendo. Vamos a ver qué pasa con Delmás, si se va Edu, te diría que vamos a buscar a alguien. Si no se va Edu, la verdad es que estamos. Pensando… pic.twitter.com/oVZQ53LsGC — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 24, 2026

Vitamina dejó en claro que los cuatro zagueros “me encantan”, pero indicó que Juan Vera y Mateo Gamarra están por delante de Bryan Bentaberry y Gustavo Vargas. “Los cuatro me encantan. Lo dije siempre y creo que lo demostré también porque han sido participes los cuatro. Hoy están un escalón arriba Juan Vera y Mateo Gamarra”, expresó.

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¿Qué piensa Vitamina de Fabián Balbuena?

Pablo ‘Vitamina’ Sánchez fue consultado sobre Fabián Balbuena, quien está en el radar de la directiva para la siguiente temporada. “Me gusta”, contestó el entrenador del Rey de Copas sobre el defensor de la selección de Paraguay, que el lunes fue suplente e ingresó en el segundo tiempo del 2-0 de Gremio sobre Santos por la fecha 36 de la Serie A.