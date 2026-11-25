Olimpia tiene varios futbolistas cedidos a otros clubes de la Primera División de Paraguay. Y para 2027, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez reveló al Cardinal Deportivo que desea el regreso de un futbolista para reforzar. En la primera parte del año, el bicampeón del fútbol paraguayo defenderá el título de Liga y jugará la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

Lea más: Qué dijo Vitamina Sánchez de Rubén Lezcano: ¿continúa o no?

“Creo que se puede hacer una repesca”, manifestó Vitamina en la visita exclusiva a los estudios de ABC Cardinal. El jugador que quiere el técnico del Decano es Luis Abreu. El canterano de 22 años juega a préstamo en Sportivo Trinidense y en el año, fue una pieza muy importante para José Arrúa. “Haría volver a Abreu”, manifestó el argentino.

⚽️ ¡LO DIO VUELTA! En su debut con la camiseta de Trinidense, Luis Abreu anotó el segundo ante Cerro Porteño.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/x03lu1QkCA — Tigo Sports (@TigoSportsPY) July 24, 2026

Vitamina de Luis Abreu: “Nos daría algo”

“Hoy el creo que nos daría algo es el ‘Flaco’”, explicó Vitamina sobre Abre, quien a pesar de pertenecer al Franjeado, fue titular en el Triki en la derrota 2-1 contra el Rey de Copas por la fecha 20 del torneo Clausura 2026. En la temporada, disputó 19 partidos y marcó 7 tantos entre los certámenes de Liga, la Copa Paraguay y la Copa Sudamericana.