La continuidad de Rubén Lezcano en Olimpia está en análisis. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, en la visita exclusiva al Cardinal Deportivo, reveló que debe conversar con el futbolista, que debutó con gol, siendo protagonista en los primeros partidos, pero que después bajó de rendimiento y quedó al margen de la consideración del entrenador argentino. “Tenemos que tener una charla”, contó el técnico a ABC Cardinal.

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“Bajó mucho su rendimiento”, puntualizó Vitamina sobre Lezcano, quien disputó solo 33 partidos entre los torneos Apertura y Clausura, la Copa Paraguay y la Copa Sudamericana. “Cuando llegó y cuando me mostraban las imágenes de Rubén, de lo que fue en Libertad me daba la sensación de que se había tenido que ir porque esta Liga le quedaba chica”, añadió el DT.

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MEDIOCAMPO:

🗣️"Un contención. Hay dos argentinos que estamos viendo. Vamos a ver qué pasa con Delmás, si se va Edu, te diría que vamos a buscar a alguien. Si no se va Edu, la verdad es que estamos. Pensando… pic.twitter.com/oVZQ53LsGC — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 24, 2026

Vitamina sobre Rubén Lezcano: “Ver si lo podemos recuperar”

“Dije: ‘¿Llega este tipo y vamos a ser mas competitivo de lo que somos’. Arrancó muy bien y fue de mayor a menor”, señaló Vitamina sobre el rendimiento de Lezcano, quien hace meses había revelado en redes sociales un problema familiar, un motivo que pudo afectar el rendimiento. “Hay que ver si lo podemos recuperar, si somos capaces de recuperarlo”, cerró.

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A préstamo de Fluminense de Brasil, Rubén Lezcano debutó el 28 de febrero, marcando el tanto de la victoria 1-0 sobre Sportivo Ameliano. Al siguiente partido, también anotó el tanto del triunfo 1-0 ante Sportivo Trinidense por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana. Las demás anotaciones fueron el 28 de marzo, en el 4-1 contra 2 de Mayo, y 8 de abril, en el 2-0 a Audax Italiano.