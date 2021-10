Paraguay y un octubre negro

Si bien son cosas totalmente distintas, el rosa que distingue a este periodo por la campaña que se realiza en el marco de la conmemoración del mes de concienciación sobre el cáncer de mamas quedó lejos de ser el color de las aspiraciones de Paraguay en su búsqueda por conseguir un lugar para estar en Qatar 2022.

Este jueves cerró un octubre negro con la vergonzosa goleada (4-0) encajada frente a Bolivia, en el estadio Hernando Siles, por la 12ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con esta paliza, la Albirroja quedó desplazada de la sexta ubicación que mantenía.

Previo a este encuentro, el 10 de este mes visitó a Chile, en el estadio San Carlos de Apoquindo y no solo recibió un cachetazo (2-0) del local sino que le dio vida en la clasificación. Ese partido también quedó marcado porque Paraguay, en los 90 minutos más el tiempo añadido no tuvo remates al arco rival.

Y conste que este combo se inició el 7 de octubre con un empate sin goles, en el Defensores del Chaco, contra la selección de Argentina, reciente campeona de América que tiene como líder futbolístico a la estrella Lionel Messi.

Tras estos partidos, Paraguay solo cosechó un punto, no marcó goles y el panorama futbolístico se torna negro. Aunque todavía quedan seis encuentros por disputar, la realidad del equipo encabezado por Eduardo Berizzo no da muestras de mejoría y con este panorama Qatar 2022 está quedando cada vez más lejos, no solo a cuatro puntos del quinto en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas.