La selección de Paraguay llegó al Nacional para enfrentar a Perú

La selección de Paraguay llegó al estadio Nacional de Lima para disputar en menos de dos horas la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Clasificada al Mundial 2026, cortando la racha de tres ausencias consecutivas (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), la Albirroja de Gustavo Alfaro quiere despedir el certamen con una victoria, que romperá dos rachas históricas.

Desde las 20:30, el combinado nacional enfrenta a Perú para cerrar el clasificatorio mundialista. A falta de la confirmación, el entrenador de 63 años tiene definido el once: debuta Orlando Gill y también arrancan Gustavo Velázquez, Agustín Sández, Damián Bobadilla y Ángel Romero por Juan José Cáceres, Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón respectivamente.

Las fotos de la llegada de Paraguay al Nacional