Alfaro celebra el presente de Diego Gómez y abraza al “Kaku” en su dolor

Al referirse al goleador, Diego Gómez, quien celebró su cumpleaños número 23 dándole la victoria a Paraguay, Alfaro destacó su madurez y el impacto de su carrera en la élite. “Lo de Diego Gómez me hace feliz; hoy es su cumpleaños. Diego está en un momento extraordinario, en un momento de plenitud; está muy aplomado, muy maduro y creciendo, y apenas tiene 23 años. Pasó rápidamente por un montón de escenarios: desde irse a jugar a la MLS con Lionel Messi, con Sergio Busquets, con Jordi Alba y con Luis Suárez, hasta redebutar —porque ya había debutado en la Selección Nacional— al convertir ese gol contra Brasil”.

El estratega también resaltó la rápida adaptación del volante al fútbol inglés y su calidad humana, factor que considera fundamental en la construcción del grupo. “Su paso al Brighton, el acomodarse rápidamente a un fútbol tan demandante como el de la Premier League y terminar como top scorer en la Carabao Cup, siendo un volante... son cosas que refuerzan su fortaleza como jugador. Pero yo me quedo con su fortaleza humana: con lo que es él como chico y como hombre, los gestos que tiene con su familia, su humildad y la generosidad que demuestra. Ya he hablado antes de todos los gestos que ha tenido en ese sentido. La verdad es que uno está feliz de tenerlo a Diego y, como le dije, no había mejor momento para regalarse algo por su cumpleaños que el gol que nos diera el triunfo. Estoy muy feliz por él y por el equipo, porque sé lo que para él significa Paraguay”.

Sobre el final, Alfaro tomó la palabra para dedicar el resultado a Alejandro “Kaku” Romero Gamarra, tras el fallecimiento de su padre, recordando además un triste vínculo que los unió en el pasado. “Y quiero dedicarle este triunfo a Kaku Romero Gamarra; quiero mandarle a él y a toda su familia un abrazo muy grande. Sé que está atravesando un momento difícil. Me tocó la fatalidad de ser su técnico en Huracán cuando falleció su madre, y ahora me toca ser técnico de la Selección de Paraguay cuando fallece su padre. Lo queremos mucho, el plantel lo aprecia enormemente y le mandamos un abrazo muy, muy grande. Estamos todos con él; en el vestuario decíamos: ‘este es un triunfo para Kaku y su familia’. Así que desde acá, un abrazo enorme del alma a la distancia para todos ellos”.