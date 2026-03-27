Gustavo Alfaro: “Multiplicar los esfuerzos nos hace ponernos en un plano de paridad”

Sobre la elección de los adversarios y el nivel que espera encontrar en la cita máxima, Alfaro fue tajante al comparar los números y el ranking de las selecciones. “Yo le decía a los jugadores hoy: si Turquía —que está en una instancia final junto con Kosovo para entrar a la Copa del Mundo— llegara a entrar, creo que tiene el ranking FIFA 27. Estados Unidos creo que tiene el 15; Australia el 27 y Paraguay el 40. O sea, todos los rivales serían superiores a Paraguay. Por eso, mi idea en la organización de los partidos amistosos fue siempre buscar equipos que tuviesen mejor ranking FIFA que el que teníamos nosotros. Nos fuimos a Asia a jugar con Japón y con Corea; nos fuimos a Estados Unidos a jugar contra ellos y contra México; vinimos aquí a jugar contra Grecia y vamos a jugar contra Marruecos. Salvo el caso de Grecia, que es 44 en el ranking FIFA, son equipos parejos y a nosotros todo nos cuesta. Esto se ve cuando les mostraba las valoraciones, de pronto, con respecto a Sudamérica”.

El estratega profundizó en la diferencia económica y de mercado entre los planteles sudamericanos, destacando la entrega de sus jugadores como el factor que rompe la lógica de los números. “Si vemos las valoraciones con respecto a lo que valen los planteles en Sudamérica: Brasil vale 6,6 veces más que Paraguay; Argentina 5,7 veces; Ecuador 2,87; Uruguay 2,75 y Colombia 2,54 veces más que Paraguay. Y cuando nosotros vemos, por lo menos desde que llegamos, fuimos el equipo que más puntos sacó contra Argentina. Entonces cuando nosotros nos ponemos esta camiseta, estos chicos me demostraron que en el fútbol no es sumar, es multiplicar; y ellos multiplican los esfuerzos. Multiplicar los esfuerzos nos hace ponernos en un plano de paridad. Hemos jugado con todos los equipos que fueron difíciles: algunos nos tocó ganar, otros empatar y algunos perder, pero siempre estuvimos ‘en partido’”.

El cazador de utopías explicó por qué decidió no tomar el camino fácil en esta preparación, asumiendo los riesgos de citar nuevos futbolistas a poco más de dos meses del inicio del certamen mundialista. “Eso es lo que vamos a tratar de hacer en el Mundial. Para mí hubiese sido más fácil elegir una ruta más ‘livianita’, con rivales no tan exigentes, pero en definitiva después el problema lo íbamos a tener en la Copa del Mundo. Arriesgaba a todo este tipo de situaciones, y más que nada cuando estoy citando a un montón de jugadores nuevos a 70 días de jugar el Mundial. Eso quiere decir que no tengo una selección afianzada; si tuviese una selección de 4 o 5 años, ya sabríamos los nombres de memoria”.

Sobre las dificultades tácticas experimentadas en Atenas y cómo planea gestionar el equipo para el choque ante los campeones africanos en Lens, el DT expresó. “Obviamente, eso trae como consecuencia que a nosotros nos cueste encontrar los movimientos y tomarle el pulso al partido. Por eso nos costó manejar la pelota en la primera parte. Cuando ajustamos las marcas en la mitad de la cancha, empezamos a plantear el partido donde nosotros queríamos. Yo les dije: salvo el partido de Venezuela, siempre tuvimos menos posesión de pelota que el rival, entonces teníamos que incrementar la posesión. Hoy vieron que la manera de gestar juego de Paraguay fue distinta a las anteriores. Cuando podíamos romper la primera presión, empezamos a tener una amplitud que nos permitió manejar la pelota de otra manera. Cuando Enciso, Gómez o Almirón podían hacer una pausa a la espalda de los volantes de Grecia, atacaban con verticalidad y hacían daño”.

El seleccionador albirrojo se refirió además al duelo venidero ante Marruecos. “Es un proceso; vamos a hacerlo ahora contra Marruecos, con otro tipo de juego y características. Todos los partidos nos exigen mucha demanda física, por eso la idea es sacar jugadores a los 60, 66 o 75 minutos, para que lleguen de la mejor manera al próximo partido. Salvo dos o tres casos, como el de Juan Cáceres, que lo habíamos guardado para ese partido... probablemente ataje Orlando Gill y Ábalos juegue desde el minuto cero. El resto estará dentro de la misma nómina, pero hay que ver cómo responden para ver de qué manera llegamos a ese partido, que será de alta demanda tanto física como futbolística”.