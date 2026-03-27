Gustavo Alfaro sobre los nuevos: “Los vi como si estuviesen trabajando hace mucho tiempo con nosotros”

Respecto al proceso de integración y la carga emocional de los nuevos citados, el cazador de utopías imposibles manifestó. “A los nuevos que se sumaron al plantel en esta fecha FIFA, los vi en sintonía con todo el grupo, más allá de que siempre existe esa ansiedad que genera jugar por primera vez en la selección, jugar en Europa, jugar aquí en Grecia. La obligación y la incertidumbre de si serán parte o no del equipo mundialista, obviamente, son cargas emocionales y anímicas muy importantes que juegan también en la cabeza del jugador”.

El entrenador argentino se mostró sorprendido por la velocidad con la que los juveniles y debutantes asimilaron la identidad del grupo, destacando su comportamiento tanto dentro como fuera del campo. “Honestamente, los vi como si estuviesen trabajando hace mucho tiempo con nosotros, adaptados muy rápidamente a las normas de convivencia, a los principios y a la manera que tenemos de sentir y de jugar. Obviamente, cada uno va aportando su capacidad para tratar de que el equipo, en virtud de las condiciones que ellos tienen, pueda mejorar”.

Entrando en el análisis individual de los protagonistas, el DT realizó un repaso detallado, valorando desde la seguridad en el arco hasta la frescura de los revulsivos en ataque. “Vi un trabajo muy sólido de todos: desde Gastón en el arco, pasando por Lucas Romero —que estaba fuera de la lista y entró por la lesión de Andrés Cubas y jugó un muy buen partido—. Al final, la idea era que él jugara los 90 minutos, pero empezó a cargarse muscularmente y decidimos cambiarlo. Fue muy sólido lo de José Canale cuando entró. Alexandro Maidana, un chico de 20 años que lleva jugados tres partidos en Argentina, que viene de jugar en Guaraní teniendo muy buen suceso y habiendo jugado el Sub 20, entró con una naturalidad como si estuviera jugando un montón de partidos, como si estuviera jugando en Asunción. Entró con una frescura tal que hasta tuvo un desborde con el que podríamos haber metido un gol de Alex Arce”.

Finalmente, Alfaro tuvo palabras específicas para la potencia del extremo Gustavo Caballero y la jerarquía de una de las piezas que ya brilla en el exterior. “En el caso de Gustavo Caballero, tiene una velocidad que ya conocemos; tiene un cambio más. Yo hablaba con él y le decía que, donde se tome una fracción de tiempo para resolver cómo corresponde el final de la jugada, donde él acierte el final, juega en cualquier equipo del mundo porque tiene una velocidad que es muy difícil de controlar. Por su parte, Mauricio entró como en Palmeiras: adueñándose del juego, mirando los lugares, conociendo a los compañeros y dándole esa pausa que el equipo necesita. La verdad es que me voy muy conforme con el rendimiento de todos los muchachos que tuvieron la chance de participar”.