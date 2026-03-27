La formación de Paraguay para enfrentar hoy a Grecia en Atenas

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Grecia en el primero de los dos amistosos de la Fecha FIFA de marzo. La Albirroja de Gustavo Alfaro juega los últimos encuentros previos al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. Por eso, el técnico argentino apuesta por los titulares, pero apuesta por dos jugadores en particular: Gastón Olveira y Lucas Romero.

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Aunque no confirmó en la conferencia de prensa, Alfaro definió una alineación hace un par de días y en la misma, el DT de 63 años incluye a Olveira y a Romero. El arquero de Olimpia es elegido para ocupar la portería, mientras que el volante de Universidad de Chile, ex Recoleta FC, aparece como reemplazante de Andrés Cubas, quien es baja por lesión.

Gastón Olveira, primera convocatoria

Olveira integra la nómina de convocados del seleccionado por primera vez desde la nacionalización paraguaya. Siendo el mejor portero del fútbol paraguayo en la actualidad, el charrúa parece ganar, al menos para este encuentro, la pulseada a Orlando Gill, el guardameta titular de San Lorenzo de Almagro, y a Roberto Jr. Fernández, quien es suplente de Alexis Martín Arias en Cerro Porteño.

El resto es formado por habituales, salvo Alan Benítez, quien entró en la consideración de Alfaro desde la gira asiática en octubre y luego en la norteamericana en noviembre. En cada par de juegos, fue titular y afrontó todo el duelo en uno. Los demás, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria.

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La probable formación de Paraguay vs. Grecia en el amistoso

Gastón Olveira; Alan Benítez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Lucas Romero, Miguel Almirón; Julio Enciso y Antonio Sanabria.