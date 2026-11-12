La probable formación de Paraguay para enfrentar a Singapur el viernes

La selección de Paraguay enfrenta a Singapur en el primero de los dos amistoso que disputa en la Fecha FIFA de noviembre. El partido de la Albirroja de Gustavo Alfaro es el viernes 13, a las 09:00, en el estadio Nacional de Singapur. El entrenador dirigió hoy la última movilización y perfiló una probable formación: debutaría uno de los cuatro convocados por primera vez.

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Alfaro realizaría cinco cambios con relación a la victoria 1-0 sobre Colombia (gol de Hugo Adrián Benítez) en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey en la ventana internacional pasada (02-10). El seleccionador de 64 años, que confirmó que es uno de los afectados por el caso Ueno Bank, modificaría en todas las líneas: la portería, la defensa, el mediocampo y el ataque.

Las cinco variantes que realiza Gustavo Alfaro en Paraguay

La primera variante sería Gastón Olveira por Orlando Gill: el portero de Olimpia jugaría el primer encuentro como había acontecido frente a Bolivia. El guardameta fue titular, atajó un penal y disputó los noventa minutos en el 2-0 sobre La Verde (27-09) en el Audi Field de Washington. La segunda sería el ingreso de Mateo Gamarra, quien retornó a la selección, por Junior Alonso.

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Los siguientes tres son de mitad de cancha en adelante: Damián Bobadilla arrancaría por Diego Gómez y Braian Ojeda, quien volvió a la citación luego de superar una lesión, motivo por el cual estuvo ausente contra los bolivianos y colombianos, por Andrés Cubas. En el ataque, la apuesta del técnico es Allan Wlk por Hugo Adrián Benítez. El delantero de Lanús debutaría en la Absoluta.

La formación de Paraguay vs. Singapur por la Fecha FIFA