Paraguay: del inédito once que arrancó a la formación del final

La selección de Paraguay disputó el primero de los dos amistosos de la Fecha FIFA de noviembre. La Albirroja goleó 4-1 a Singapur con doblete de Gustavo Caballero, un gol de Mauricio y otro de Julio Enciso. En la penúltima prueba de la temporada, Gustavo Alfaro utilizó a 20 de los 27 convocados, incluyendo los estrenos de Mauro Coronel y Eduardo Delmás.

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Alfaro arrancó el encuentro en el estadio Nacional de Singapur con una formación inédita. El seleccionador solo repitió a 2 de los 11 jugadores que habían empezado el choque frente a Colombia el 2 de octubre por la ventana anterior. El arquero Orlando Gill y el defensor Junior Alonso fueron los únicos que permanecieron en la alineación.

La inédita formación de Paraguay que inició frente a Singapur

El DT cambió a 9 futbolistas, apostando por los dos medallistas de oro con la Sub 20 de Antolín Alcaraz en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Además del zaguero de Nacional y el atacante de Olimpia, alineó a un tercero del fútbol paraguayo: Alan Benítez. En el resto, 1 milita en Argentina,3 en Brasil, 1 en México y 1 en Estados Unidos.

El equipo inicial finalizó el primer tiempo. Para la complementaria, la primera variante fue Gastón Olveira por Gill antes de comenzar. Posteriormente, a los 69′, Hugo Adrián Benítez entró por Morales y Braian Ojeda por Villasanti. Pero el volante del Orlando, que acaba de superar una lesión, solo duró 7 minutos y salió reemplazado a los 77′.

En lugar de Ojeda ingresó Diego Gómez, quien mientras disputaba el tramo final del choque, la Premier League de Inglaterra anunciaba que el golazo desde mitad de cancha del jugador de Brighton (en el 5-0 vs. Crystal Palace) fue elegido el mejor tanto del mes de octubre. La entrada del volante fue en conjunto con Clever Ferreira, quien sustituyó a Coronel.

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La formación de Paraguay que finalizó el amistoso vs. Singapur

Tres minutos antes, Alfaro ejecutó otras 4 modificaciones: Julio Enciso por Mauricio, autor del 2-1 al cierre de la etapa inicial; Mateo Gamarra, quien retornó al combinado nacional luego de 2 años, por Maidana; Miguel Almirón por Delmás y Damián Bobadilla por Caballero, autor de un doblete (7′ y 53′) y figura de la tercera victoria consecutiva de Paraguay.

¿Quién fue el único de Paraguay que no ingresó en planilla?

De esta forma, Benítez, Alonso y Galarza fueron los únicos que disputaron los 90 minutos del amistoso contra los asiáticos. Por su parte, Juan José Cáceres, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Hugo Cuenca, Facundo Insfrán y Allan Wlk estuvieron en el banco y no sumaron minutos, mientras que Santiago Rojas fue el único que no ingresó en planilla.