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Selección Paraguaya
13 de noviembre de 2026 - 14:54

¿Qué dijo Gustavo Alfaro por los estrenos de Mauro Coronel y Eduardo Delmás en la selección de Paraguay?

Jugadores de la Albirroja, incluidos Matías Galarza y Mathías Villasanti, posan en camisetas oscuras en un estadio lleno de espectadores.
Los jugadores de la selección de Paraguay durante la entonación del himno nacional paraguayo antes del partido amistoso frente a Singapur por la Fecha FIFA de noviembre en el estadio Nacional de Singapur, en Singapur.@Albirroja

La selección de Paraguay goleó 4-1 a Singapur en el primer amistoso de la Fecha FIFA de noviembre. La Albirroja estreno a dos jugadores: Mauro Coronel y Eduardo Delmás.

Por Darío Ibarra
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La selección de Paraguay estrenó a dos futbolistas en el 4-1 a Singapur en el primer duelo de la Fecha FIFA de noviembre. Mauro Coronel y Eduardo Delmás pasaron de conquistar la medalla de oro con la Sub 20 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 a debutar en la Absoluta: ambos fueron titulares y salieron reemplazados en el segundo tiempo.

Lea más: La Albirroja, con nuevos rostros, supera a Singapur sin apuros

Gustavo Alfaro calificó el partido del defensor de Nacional y el atacante de Olimpia. La verdad, honestamente, muy satisfecho con los chicos porque no es fácil pasar de una sub veinte a la mayor sin escalas intermedias, con toda la responsabilidad que eso implica”, mencionó el DT sobre el salto de ambos jugadores a la Albirroja mayor.

Gustavo Caballero (i), futbolista de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido amistoso contra Singapur por la Fecha FIFA de noviembre en el estadio Nacional de Singapur, en Singapur.
Gustavo Caballero (i), futbolista de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido amistoso contra Singapur por la Fecha FIFA de noviembre en el estadio Nacional de Singapur, en Singapur.

“Esta selección de Paraguay tiene un plus que le da a cada jugador que llega a la selección de sentirse cómodo, de sentir que es apoyado en todo lo que quiere intentar, que pueden fallar porque van a estar todos para respaldarlos y eso obviamente que otorga libertad a los jugadores en el momento de tomar decisiones”, reveló el seleccionador de 64 años.

Gustavo Alfaro: “Si las cosas no salían bien el responsable sería yo”

Alfaro recordó que también hizo debutar en la selección de Ecuador a jugadores jóvenes como Moisés Caicedo, Piero Incapié, Willian Pacho y Gonzalo Plata. “Hablé con los chicos y les dije que me había pasado distintas partes de mi etapa como entrenador y más que nada entrenador de selecciones nacional. Después terminaron triunfando en Europa”, explicó.

El argentino Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Paraguay, en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre Singapur en un amistoso de la Fecha FIFA de noviembre en el estadio Nacional de Singapur, en Singapur.
El argentino Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Paraguay, en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre Singapur en un amistoso de la Fecha FIFA de noviembre en el estadio Nacional de Singapur, en Singapur.

“Les dije es que jueguen con confianza, que hagan lo que están habituados a hacer en sus equipos y que si las cosas no les salían bien el responsable iba a ser yo, pero que yo tenía mucha confianza en las capacidades que tienen. Hay muchas cosas que hay que incorporar para que el crecimiento sea sostenido y constante, pero que tienen el talento”, añadió.

Lea más: Gustavo Alfaro y la goleada de Paraguay: “Buena presentación”

“Así que me voy muy satisfecho con el rendimiento de ellos, como el de Hugo Benítez también cuando entró en el final del partido, los chicos, que Alan Benítez, quien jugó, los chicos del fútbol local, que obviamente tienen que hacerse su lugar, su espacio y por eso le estamos dando ese espacio para que se puedan presentar en sociedad también”, finalizó Alfaro.

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