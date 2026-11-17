La selección de Paraguay terminó el 2026 con triunfo: con dos goles de pelota parada, la Albirroja de Gustavo Alfaro, quien llegó a los 28 partidos dirigidos, superó 2-1 a Japón en el estadio Nacional de Singapur en el cierre de la gira asiática por la Fecha FIFA de noviembre. De esta forma, el combinado nacional encadenó la cuarta victoria, racha que no lograba desde 2012.

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En la conferencia, el seleccionador de 64 años valoró el balón detenido, pero insistió en mejorar la tenencia de la pelota. “Creo que fuimos eficaces para sacar provecho de las cosas que hacemos bien, el tema de la pelota parada, que es un argumento que nos sirve para abrir el partido o cerrar una ventaja”, puntualizó el DT sobre los tantos de Juan José Cáceres y Gustavo Gómez.

Gustavo Alfaro y el déficit de la selección de Paraguay: posesión

Por su parte, apuntó contra la posesión. “El equipo por momentos lo hizo en el primer tiempo y después nos costó, desde los veinticinco treinta minutos en adelante nos costó. Recién volvimos a tomar el control al final del primer tiempo. En el segundo tiempo, fallamos cuando recuperábamos la pelota en no darle un destino seguro para a través del contragolpe definir el partido”, expresó.

“Uno puede decir: “¡Qué bárbaro, le ganamos a Japón! Está todo bien”. No, no, no. Creo que todavía tenemos que mejorar mucho. Tenemos que mejorar mucho desde la tenencia de la pelota, sigue siendo un déficit nuestro. Son cosas que tenemos que trabajar, son cosas que tenemos que incorporar, son cosas que tenemos que crecer”, señaló Alfaro, siendo auto crítico.

Gustavo Alfaro y la diferencia entre los planteles de Paraguay y Japón

Gustavo Alfaro comparó los planteles de Paraguay y Japón y subrayó que la mayoría de los futbolistas nipones compiten en Europa cuando la Albirroja solo tiene a cuatro jugadores compitiendo en el viejo continente: Orlando Gill (Lille, Francia), Diego Gómez (Brighton, Inglaterra), Hugo Cuenca (Celta de Vigo B, España) y Julio Enciso (Ipswich, Inglaterra).

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“Si miran el plantel de Japón, de los veintisiete jugadores, yo creo que veinticuatro o veinticinco estarán en Europa. Paraguay tiene cuatro en Europa. El ritmo que impuso Japón no es el ritmo que nosotros estamos acostumbrados porque tenemos jugadores que juegan en otras ligas. Entonces, nosotros tenemos que crecer en ese aspecto”, dijo el entrenador argentino.

“Muchas veces el trabajo no solamente se hace en selección nacional si lo hacen los jugadores en sus clubes. Y eso es lo que Paraguay también necesita para crecer para estar en esos niveles. Crecer desde las formas, los trabajos, las capacidades individuales y las intenciones. Y todavía para llegar al Mundial como nosotros queremos, tenemos mucho trabajo por delante”, finalizó.