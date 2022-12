Diego Duarte y Aníbal Vega fueron presentados en Ameliano

Sportivo Ameliano incorporó a cinco jugadores en dos días. En la víspera del regreso a los trabajos, el club había presentado en redes sociales a Giovanni Bogado, Elvio Vera y Silvio Torales, mientras que este lunes, después de la presentación del cuerpo técnico y el plantel antes del inicio de la pretemporada, oficializó a otros dos fichajes.

Diego Duarte, delantero cedido por Olimpia, y Aníbal Vega, ex Palmeiras, vestirán en 2023 la camiseta de la V Azulada, que en el primer semestre tendrá la Supercopa Paraguay (vs. Olimpia), el torneo Apertura (debuta vs. Cerro Porteño) y la Copa Sudamericana (Fase Preliminar). En total, con el arquero argentino Joaquin Papaleo, son 6 las incorporaciones.